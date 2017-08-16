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Мероприятия, посвященные Дню добровольца Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Дата проведения: 16 августа 2017 г.
Время проведения: 12.00-13.30
Место проведения: Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба.
Адрес: г. Сухум, ул. Аидгылара, 20.
Программа:
12.00-12.30: Приветственное слово директора Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, Героя Абхазии М. Бейя.
Презентация информационных стендов, посвященных участию добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.
Открытие экспозиций, презентующих личные вещи, форму, боевое оружие, награды казаков-добровольцев и кавалера ордена Леона, военного летчика, полковника ВВС РА С.Подпругина.
12.30-13.00: Открытие фотовыставки, посвященной добровольцам (совместно с Архивом Министерства обороны РА).
Презентация информационного стенда «Доброволец номер один», посвященного Герою Абхазии С.Сосналиеву.
13.00-13.30: Открытие выставки архивных материалов периода Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (совместно с Архивом Министерства обороны РА).
Номер: 86
Выпуск: 3547
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс