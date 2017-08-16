РАБОТА НА ВАЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял Полномочного Представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике Вадима Харазия и занимавшего ранее эту должность Инара Гицба.

Рауль Хаджимба отметил, что во время работы предыдущего Представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике было сделано немало, в том числе и в вопросе налаживания связей с диаспорой несмотря на сложные политические условия.

«Я еще раз хотел бы отметить все то, что наработано Владимиром Джамаловичем Авидзба за все эти годы, до отъезда туда Инара Гицба. В самые трудные времена, когда практически не могло быть речи о каких-либо взаимоотношениях с Абхазией, работа велась вопреки многому. Она дала результат, который и дальше позволил развивать важное направление по укреплению связей с нашей диаспорой, созданию условий понимания тех процессов, которые происходят в Абхазии», – сказал Президент.

Он добавил, что процесс признания – это непростая работа, и ожидать сиюминутных шагов со стороны тех или иных государств не приходится.

Президент заметил, что работа Полномочного Представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике должна вестись при поддержке всех государственных ведомств, а то, что делалось предыдущими Представителями, должно быть продолжено.

Инар Гицба отметил, что всегда рад быть полезным стране и делиться своим опытом, накопленным за эти годы.

«Мы всегда с удовольствием выполняли те обязательства и ответственность, которая была на нас возложена, руководствуясь исключительно Конституцией Республики Абхазия и теми внешнеполитическими задачами, которые перед нами ставили. Для нас был очень полезен опыт Владимира Джамаловича Авидзба, который там создал фундамент, на котором нам уже легче было выкладывать кирпичики общего здания.

Вадим Харазия поблагодарил Президента за доверие и оказываемую поддержку.

«Мы осознаем возлагаемую на нас ответственность. Уверен, что нам будет оказываться поддержка с Родины. Я еду со спокойной душой, мы будем делать полезное и доброе дело сообща. Мы все вместе одна цепь, и никакого разрыва не должно быть. Это наша общая задача», – отметил он.

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА