МОТОСТРЕЛКИ ВЫПОЛНИЛИ НОЧНЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили проведение масштабных одномесячных полевых выходов на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

Финальным этапом учебных мероприятий стало выполнение личным составом упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения и военной техники.

Стрельба на меткость производилась по целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях до 1000 м. Всего военнослужащими было израсходовано около 80 тыс. боеприпасов различного калибра.

Согласно программе боевой подготовки, 50% упражнений стрельб были проведены в темное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии.

С начала полевого выхода мотострелки отрабатывали нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке. Молодые военнослужащие по призыву приобрели различные профессиональные навыки, такие как оборудование полевых лагерей в различных условиях местности, маскировка огневых позиций и военной техники, а также преодоление условно зараженной местности в средствах защиты.

В мероприятиях полевого выхода принимали участие около 1 тыс. военнослужащих военной базы, из которых свыше 40% составляют новобранцы весеннего призыва текущего года. Было задействовано до 200 единиц военной техники, в т.ч. БТР-82АМ, бронированные вездеходы КамАЗ «Мустанг» и машины связи на БТР-80.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа