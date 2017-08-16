Турция – Абхазия: жизнь в диаспоре

ПУТЬ ОЧАЖНОЙ ЦЕПИ…

(Из дневниковых записей Полпреда Абхазии в Турции (1994 – 2014 гг.) Владимира Авидзба)

Вместо предисловия. В последние дни не так давно минувшего июля в Эгейском море у юго-западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой в 6,7 балла, вызвавшее цунами. Эпицентр землетрясения пришелся на пригороды известных курортов Бодрум и Мармарис. Я сразу же позвонил в Турцию друзьям, знакомым. Очень волновался, как они там. Слава Богу, жертв не было. А в моей памяти всплыли картины сильнейшего землетрясения, произошедшего в Турции в 1999 году. Среди них оказалось много абхазцев. Об этом у меня в дневнике немало записей.

Владимир АВИДЗБА

«17 августа 1999 г. Стамбул. Проснулся от резких толчков и какого-то шума. На часах 3 часа 02 минуты ночи. Трясет, и очень сильно. Понимаю, землетрясение. Кинулся к двери. Ее заклинило. Открыл окно, не задумываясь, выпрыгнул из него со своего второго этажа. Прямо под окном оказалась крыша какого-то строения, раньше я этого не замечал. (А на крыше – вбитые в нее штыри, торчащие острием вверх. Но я на них не напоролся. Чудо!) Спрыгнул на землю. Вокруг люди, кричащие, бегущие, плачущие, ищущие кого-то в толпе. Беда. Но в тот момент ее размеры еще не известны.

Наутро перезваниваемся друг с другом. Ирфан Аргун, Гюндуз Гечба, Бедис Кварацхелия, Илхан Квадзба, Рахми Туна, Энвер Дарынба…Есть информация, что очень пострадали районы Турции, где в большинстве проживает абхазское население. Звонки из Абхазии – Президент Владислав Ардзинба, Премьер-министр Сергей Багапш, родные, друзья, знакомые.

Появляются первые официальные сообщения: землетрясение произошло около города Измит, в 90 километрах от Стамбула, сейсмические колебания ощутили около 18 миллионов человек на территории до 450 километров от эпицентра, сильнейшие разрушения, погибло 17217 человек, ранено 43959, остались без крова 600 тысяч, ущерб, по первым оценкам, превысил 25 миллиардов долларов».

Члены Комитета солидарности с Абхазией Ирфан Аргун, кабардинец Рахми Туна, Полпред Абхазии в Турции Владимир Авидзба принимают решение немедленно выехать в особо пострадавшие районы Турции, где проживают соотечественники, выяснить размеры бедствия, постараться определить возможности оказания им помощи.

В Полпредстве готова к отправке в Абхазию гуманитарная помощь – несколько тюков со спецодеждой для рабочих. Решено взять ее с собой и раздать пострадавшим. Машину загружают до отказа, ведь берут еще и продукты питания, такие, которые очень нужны, и которые не смогут быстро испортиться. Дорога безумно тяжелая, скорее трагическая. Много бредущих плачущих людей. То тут, то там братские могилы, хоронят погибших без соблюдения обрядов, есть опасность быстрого распространения разных инфекций и болезней. На улице августовская сухая жара. Уже известно, что большая беда пришла в города Измит, Дюздже, Гёльджик, Ялова, Адапазары, другие города, села. Там живет много абхазцев. Кому-то из них волею случая повезло – уехали в другие районы на сбор орехов.

В Адапазары организован штаб, оперативно решающий вопросы оказания помощи пострадавшим. Его возглавляет Ардаган Бганба. (Брат нынешнего председателя Комитета солидарности Ардашана Бганба. – Л.Я.) Это очень сложно и ответственно: определить, кто в данный, такой трудный для всех момент, больше других нуждается в поддержке. Понятно, что есть недовольные, есть обиженные. Немногим позже к этой работе подключились Гиви Допуа и Октай Чкотуа, присланные руководством Абхазии в помощь.

В штаб от имени армянского населения Стамбула поступила гуманитарная помощь. Она очень пригодилась многим абхазским семьям, попавшим в большую беду.

В Дюздже много разрушений, немало погибших. Встретились там с Неджати Хишба. Оплакивая умерших, он сказал:

– На нас сердится Бог за то, что мы покинули свою Родину.

– Возвращайтесь, Родина всегда ждет вас и примет с радостью, – сказал Полпред.

– Нет. Бог и там нас найдет. Боимся, и братья наши из-за нас пострадать могут.

После этих слов Неджати в машине долго ехали молча. Может и есть правда в них?

В одном из сел со слезами им рассказали, что многие их односельчане возвращались автобусом домой. 45 секунд длилось землетрясение, мост разрушился именно в тот момент, когда под ним проезжал автобус. Живых не осталось.

А в селе Цхинаре, кроме сказанных слов сочувствия и поддержки и бесконечных слез, была и радостная встреча – Владимир Авидзба нашел и обнял своих знакомых. Это семья: муж Талат Ванача, жена Фазилет Эбжноу. Их дом рухнул, как карточный домик. Но они счастливы, что сами остались живы, и что спасли свое самое ценное. Женщина показывает на небольшую груду вещей, лежащую в сторонке и прикрытую одеялом. Потом, вдруг что-то вспомнив, она быстро встает, идет к вещам и откидывает угол одеяла. «Посмотри, Вово-бей (Владимира очень многие в Турции звали «Вово»), ты мне сказал, я поверила и сделала». Под одеялом лежал до блеска начищенный котел для мамалыги, а от его ручки тянулась чугунная очажная цепь.

…Это было в одну из первых поездок Полпреда по всем тем местам Турции, где абхазцы проживают наиболее компактно. Тогда он и познакомился с этой семьей. Под лестницей во дворе Владимир увидел старый котел с цепью, на которую абхазцы подвешивают котел над костром, когда варят мамалыгу. Видимо, утварь эта давно без надобности лежала под лестницей, превратилась в ненужный хлам. Особое его внимание привлекла цепь. Рассмотрев ее внимательно, В.Авидзба сказал, что нигде, ни в селе Верхней Эшере в своем доме, ни у соседей, ни в других селах и районах Абхазии он никогда не видел цепи такой вязки, по всей видимости, цепь очень древняя и сделана большим мастером. Отвечая на расспросы гостя, хозяйка рассказала, что эту утварь привезла из Абхазии еще ее прабабушка (очажную цепь она назвала «архычна», в сегодняшнем абхазском языке это слово известно мало, больше используют слово «ахныщыр». Абхазцы в Турции сохранили вывезенные в позапрошлом веке названия многих предметов и понятий). А больше десяти лет назад, когда сама Фазилет выходила замуж за Ваначу, ей дали котел в приданое. Но как-то он ей не пригодился…

Авидзба сказал ей тогда, что эта цепь рассказывает об истории Абхазии, о том, какие великолепные умельцы есть среди ее народа, и что это самая большая память о ее далекой Родине Абхазии. А сегодня она – ценная реликвия, место которой в музее.

Семья Ванача-Эбжноу к этому мнению прислушалась. Цепь вычистили, котел отдали лудильщику, который привел его в порядок, и реликвию водрузили на самое почетное место в гостиной. А когда началось землетрясение, то спасали себя и самое для себя ценное – котел для абхазской мамалыги и очажную цепь.

Скорее всего, неосознанно, подсознательно, люди чувствовали, что эта цепь для них – главная жизненная артерия, которая спасает их, питает силой и любовью далекой Родины.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА