Закон Республики Абхазия

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О ветеринарии»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 30 июня 2000 года, № 569-с-ХIII «О ветеринарии» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2001 г., № 14, ст. 3) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5 исключить слова «республиканская пограничная контрольно-ветеринарная служба»;

2) статью 5 дополнить частью 8 следующего содержания: «Должностные лица Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия, наделенные полномочиями по осуществлению государственного ветеринарного надзора в соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего Закона, при исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду. Порядок ношения форменной одежды утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2018 года.

2. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2017 года

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 4 августа 2017 года, № 4476-c-VI

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия