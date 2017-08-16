План мероприятий на 15 августа, в День добровольца

В 11.00 состоится возложение цветов к памятнику добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в городе Гудауте.

13.00 – 14.00 – возложение цветов к мемориалу Первого Президента в с. Эшере.

17.00 – концерт в Сухуме в Государственной филармонии с участием государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарии.

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс