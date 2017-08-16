ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГОДОВ «АРУАА»

Со дня начала необъявленной войны Грузии против Абхазии прошло 25 лет.

В 1918 году и в 1992 году Абхазия дважды мирным демократическим путём добивалась Свободы и Независимости, и оба раза грузинский империализм топил её за это в крови!

Так же как в начале, так и в конце ХХ века, в ответ на мирный и международно-правовой путь обретения Абхазией независимости, Грузия пошла на нас войной. 14 августа 1992 года подразделения грузинской армии под командованием министра обороны Тенгиза Китовани пересекли центральный автомобильный мост через реку Егры (Ингур) и по автотрассе вторглись на территорию Республики Абхазия. В авангарде наступающих было не мене двух тысяч пехоты, до 60 единиц бронетехники, а также артиллерийские подразделения, в том числе батареи реактивных установок «Град» и «Ураган». С воздуха головную часть колонны оккупационных войск прикрывали девять боевых вертолетов МИ-24 «Крокодил». Войска госсовета, радушно принятые подавляющим большинством местных грузин, приступили к реализации давно вынашиваемых планов по физическому уничтожению абхазов и оккупации Абхазии. Народ Абхазии с честью принял очередное тяжкое испытание, выпавшее на его долю – в первый же день агрессии, враг потерял не менее трёх единиц бронетехники и несколько десятков солдат и офицеров. Благодаря единению всего многонационального народа Абхазии и поддержке от добровольцев, пришедших к нам на помощь в те тяжёлые дни, Абхазия выстояла и изгнала агрессора.

14 августа 1992 года для всех нас стал днём памяти героического подвига наших боевых товарищей, положивших жизни на алтарь Свободы и Независимости Республики Абхазия! Свободная, независимая и процветающая Республика Абхазия – вот главная ценность, которая была добыта в кровопролитных сражениях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Мы склоняем свои головы перед памятью тех, кто ценой своей жизни подарил нам Победу! Подвиг ваш навечно останется в наших сердцах!

Илья ГУНИЯ, Председатель

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Илья ГУНИЯ, Председатель