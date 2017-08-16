ДАТА ЭПОХИ НАПОМИНАЕТ...

14 АВГУСТА 1992 ГОДА НАЧАЛАСЬ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАРОДА АБХАЗИИ

Абхазия тех лет была под сильным давлением со стороны Грузии и больших кремлевских чиновников, которые Грузии симпатизировали, потакали и смотрели сквозь пальцы на расползающийся национализм тбилисских «патриотов».

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба открыто говорил Москве и Тбилиси, что складывающаяся ситуация может закончиться походом Грузии на Абхазию. Предлагал в новых политических реалиях, сложившихся в перестроечное время, методы решения, которые помогли бы избежать конфронтации. В Москве абхазские предложения не слышали, но добавляли: «Это ваши внутренние дела».

В Грузии прекрасно понимали, что Москва не будет им помехой, и тихо готовились к ВОЙНЕ. При этом всячески уверяли «своих абхазских братьев», что все их опасения напрасны. Однако в грузинских СМИ стали появляться статьи, заявления и другого толка выдумки, о том, что у братьев-абхазов есть проблема с железной дорогой и какими-то воинскими формированиями, безопасностью, и им надо помочь СИЛОЙ.

Тбилисские идеологические эмиссары стали прибывать в Абхазию и вести среди населения (в основном грузинского) «разъяснительную работу», о том, что скоро «придет помощь, и все станет на свои места».

Накануне рокового дня руководство Абхазии связалось с Тбилиси, выражая опасение о применении непродуманных действий с их стороны. В ответ раздались сладкие слова о «вечной дружбе двух родственных народов» и «лишнем беспокойстве о судьбе Абхазии». Много говорилось о мире, спокойствии, дальнейших «дружеских отношениях».

14 августа 1992 года вскрылся великий обман, к которому историки обычно добавляют определения – вероломный, подлый. Грузия двинула даром полученную от Закавказского военного округа военную технику на Абхазию.

Преследовалась цель – силой подчинить себе «непокорную автономию», создать такие условия для абхазов и русскоязычного населения, чтоб они были вынуждены уезжать. Как говорили грузины: «Дуйте, куда глаза глядят, и чем быстрее, тем лучше».

Захват Абхазии планировалось провести за три, максимум пять дней. Поэтому все это время для абхазского руководства Шеварднадзе и некоторые российские чиновники были недосягаемы. Самое смешное и грустное было то, что отдельные тбилисские руководители, до которых удалось дозвониться, делали вид, что не в курсе дела, не знают, о том, что грузинские войска пересекли границу по Ингуру. Другие заверяли, что «операция» проходит только по защите железнодорожного пути в Зугдидском районе, но, видимо, военные что-то «перепутали» и зашли дальше, в Абхазию.

Когда грузинские гвардейцы прошли Очамчырский район и подошли к Сухуму, Тбилиси сбросил маску и окончательно проявил свое истинное лицо. Грузинское население, проживающее в Абхазии, встречало «гвардейцев» с цветами и напутствием: «Уничтожьте, повесьте абхазов!»

Призыв нашего лидера Владислава Ардзинба – встать на защиту Родины был услышан не только в Абхазии. Обладая стратегическим мышлением, Ардзинба с первых дней войны умело организовал беспрецедентное сопротивление, которое уже изначально было настроено на ПОБЕДУ.

Мы ее одержали благодаря единству, мужеству абхазов, и народам, которые нас поддержали – репатриантам, братьям с Северного Кавказа, людям доброй воли и дальновидным государственным деятелям России.

Главное, Владислава поддержал народ. Рядом оказались наши кадровые, профессиональные офицеры, граждане, которые интуитивно всегда знали, что делать, когда твоей земле угрожает опасность.

Агрессор был повержен. Но в Грузии просчитали все свои минусы и ошибки, допущенные 14 августа 1992 года, и ничего не забыли о той военной кампании. Сегодня Грузия и ее друзья разрабатывают планы по взятию реванша и не обязательно силовым путем.

К сожалению, спустя 25 лет, события и уроки 1992-93 гг. мы не принимаем во внимание и занимаемся между собой распрями, интригами, групповым давлением на исход того или иного события.

Политизированность общества не дает нам того единства и сплочения, которые нас всегда спасали. Мы порой забываем, что Грузия до сих пор находится с нами в состоянии войны и при удобном случае предпримет усилия для восстановления «целостности» своего государства. А мы продолжаем привозить оттуда товары, продукты, ездить туда на лечение, отдых, несмотря на то что Грузия ставит нам палки в колеса везде, где возможно.

14 августа 1992 года – это не просто дата начала военных боевых действий, а дата, которая напоминает нам, что Победа достигается сообща, при едином желании сделать свою страну сильной и независимой.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 86Выпуск: 3547Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА