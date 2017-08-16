НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершено комплектование подразделений соединения личным составом в рамках весенней призывной кампании 2017 года. Всего с конца апреля на смену военнослужащим, уволенным в запас, прибыли порядка 1,5 тыс. новобранцев.

В их числе около 300 человек младших военных специалистов, прошедших 3-месячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, по более 40 военно-учетным специальностям. Среди них – наводчики-операторы танков Т-72Б3, специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10», операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и другие.

До прибытия на военную базу новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки и были приведены к военной присяге на территории воинской части ЮВО, расположенной в Республике Адыгея. Все военнослужащие прошли тщательное медицинское освидетельствование, сдали тесты на профессиональную и психологическую пригодность.

В соединении после проведения анкетирования новобранцев выявилось, что образовательный уровень вновь прибывших солдат, по сравнению с прошлым годом, вырос на 10%. Около 30% молодых военнослужащих имеют высшее образование, до 40% – среднее специальное. Около 25% личного состава прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей категории «С», «Д», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливо-заправочных средств.

По итогам плановой замены военнослужащих по призыву численность личного состава соединения не изменилась.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа