ТАНЯ В КОСМОСЕ

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Наверное, самые суеверные люди на свете – это космонавты. Достоверно известно, что Сергей Королев не любил старты по понедельникам и всегда переносил дату, если она выпадала на этот день. Почему – так и осталось большой загадкой. Тем не менее, в советской, а сейчас в российской космонавтике понедельник стал чуть ли официально «не стартовым» днем.

А вот еще одно забавное суеверие космонавтов. На космодроме в Плесецке перед запуском ракеты-носителя на ней обязательно пишут «Таня». Говорят, это имя вывел на первой ракете влюбленный в некую Таню офицер. Говорят также, что однажды, когда забыли вывести на корпусе счастливое имя, ракета на старте взорвалась.

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета