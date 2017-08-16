15 АВГУСТА – ДЕНЬ ТАНКИСТА

Письмо в редакцию

ОН ЭТОГО ДОСТОИН

Обращаемся с просьбой разобраться в непростой ситуации, связанной с легендарным танком абхазской армии – танком №01. Рассказывать о его истории в настоящем обращении нет смысла, о ней знают все, кто не равнодушен к истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Можем лишь сказать, что его захват в бою с грузинскими оккупантами в первый день войны – был первой победой нашей армии. С этим танком связано имя одного из первых героев Абхазии – Беслана Джелия, который его подбил на Красном мосту. Дальнейший боевой путь танка №01 прошел через тяжелейшие бои Западной группы войск Абхазской армии и закончился на государственной границе Абхазии. Фактически с него началась история бронетанковых войск Вооруженных сил Республики Абхазия. В дальнейшем, после войны, танк № 01 принимал участие во всех боевых операциях Абхазской армии.

Танк №01 оказался счастливым для Абхазской армии, после него было захвачено еще много трофейной бронетехники.

Сегодня его славный путь в качестве боевой единицы окончен. Мы уверены, что пришло время отдать ему последний долг и увековечить его память навсегда. Считаем, что его место там, где он своим появлением, фактически, совершил перелом в душах всех воинов Абхазии и дал уверенность в победе над врагом. Это место в районе Белого моста в г.Сухуме. Он должен стать памятником для всех бойцов бронетанковых войск Вооруженных сил Республики Абхазия, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93гг.

Просим руководство Республики Абхазия, Министерство обороны РА для решения этого вопроса предпринять необходимые меры.

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: обществоАвтор: Осия Л.Д., Адлейба В.И., Агрба Г.К. и другие