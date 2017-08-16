ВОССТАНОВЛЕНА ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ЛИНИЯ МАЯК-ТХУБУН

Первый троллейбус отправился по восстановленной троллейбусной линии Маяк – Тхубун. В церемонии ее введения в строй приняли участие глава столичной Администрации Адгур Харазия и директор МУП «Троллейбусное управление Администрации г. Сухума» Юрий Барганджия.

По словам Юрия Барганджия, с 2012 года троллейбусная линия Маяк – Тхубун перестала функционировать из-за последствий стихийного бедствия. В 2015 году из бюджета были выделены средства на восстановление троллейбусной линии. На сегодняшний день восстановительные работы выполнены. По данному маршруту будут курсировать 5 троллейбусов с интервалом 18 минут.

Адгур Харазия отметил, что это важное событие для города, поскольку оно облегчит жизнь жителей нескольких густонаселенных районов Сухума. Безусловно, это не принесет никакой финансовой прибыли городу, ибо троллейбусный парк является дотационным учреждением. Однако мы не можем лишить горожан этого льготного вида транспорта, потому что не каждый житель Сухума в состоянии позволить себе регулярно передвигаться по городу на автобусах и маршрутках.

По словам Харазия, для обслуживания линии Маяк – Тхубун из бюджета столичной Администрации ежегодно будет выделяться более 1 миллиона рублей.

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс