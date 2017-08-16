В Министерстве иностранных дел РА

Грузия должна переосмыслить свои преступные деяния в отношении Абхазии

В связи с 25-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии МИД РА распространило комментарий, в котором, в частности, говорится:

«14 августа 1992 года войска госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия.

Спустя 25 лет мы вспоминаем выдающийся подвиг народа Абхазии, вставшего на защиту своей Родины от грузинской агрессии. Этот трагический день одновременно стал отправной точкой для мощного эмоционального и духовного подъема, сплотившего весь многонациональный народ Абхазии перед лицом общего врага.

За прошедшие четверть века Республика Абхазия продемонстрировала свою стойкость, жизнеспособность и непоколебимую приверженность построению независимого, стабильно развивающегося и безопасного государства. К сожалению, на протяжении всех послевоенных лет наша республика сталкивается с непрекращающимися попытками Грузии вернуть навсегда утраченные территории.

Попытки сохранить мифическую территориальную целостность Грузии, которая безоговорочно поддерживается ее западными партнерами, не только не способны вернуть Абхазию в лоно Грузии, но создают серьезные препятствия на пути урегулирования грузино-абхазского конфликта и порождают эскалацию напряженности в регионе.

Проводимая грузинскими властями политика перманентного политического, экономического, военного и гуманитарного давления на нашу республику приводит к еще большему антагонизму и взаимному неприятию сторон.

Глубоко убеждены, что единственным разумным выходом для преодоления многолетнего грузино-абхазского конфликта могло бы стать переосмысление Грузией собственных преступных деяний в отношении нашей республики и последующее установление цивилизованных, правовых, межгосударственных взаимоотношений, основанных на общепринятых нормах и принципах международного права».

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс