ОН РОДИЛСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ...

Трудно сказать сегодня, без него, как бы он отмечал свой юбилей, кого бы пригласил, о чем бы вспоминал с удовольствием. Но его друзья, коллеги, семья решили, что нужно встретиться и вспомнить Анатолия Батовича – без него, но как будто и с ним. Встретились именно те, кому было что вспомнить и что сказать. У каждого свой Анатолий Возба, и чем больше проходит лет, без него, понимаешь, каким однозначно непростым он был человеком. И в то же время он никогда не стеснялся просто спросить о чем-то, в чем сомневался или не знал. Когда он вдруг приходил к нам в кабинет и просил посмотреть, правильно ли написано какое-то слово или сочетание, то уважение к нему возрастало. А еще он умел просить прощения, если каким-то словом ненароком обидел человека. Таким он был, простым и сложным, доступным и недосягаемым, противоречивым и обаятельным, шутил и смеялся – в первую очередь над собой. Он любил жизнь.

Анатолий Возба родом из села Лыхны. Окончив среднюю школу, он поступил в Московский институт железнодорожного транспорта, но по семейным обстоятельствам вынужден был вернуться в Абхазию. Затем он продолжил свое образование на филологическом факультете Сухумского педагогического института. Некоторое время преподавал в родной лыхненской школе, а вскоре его перевели в Гудаутский отдел народного образования. Но вся большая и сознательная жизнь Анатолия Возба связана с районной газетой «Бзыбь». Начинал он свой журналистский путь с литературного работника, затем был заместителем редактора и до конца жизни являлся редактором этой газеты.

Говоря о нем как о писателе, все равно возвращаешься к теме его безграничной любви к Родине. Если говоришь о нем как о публицисте, обязательно возвращаешься к теме его преданной любви к Родине. Как журналист Анатолий Возба проявил себя в большей степени. Теперь я понимаю, что для него – абхаза, мужчины главное в жизни было чувство свободы. Потому он не мог допустить никакого давления ни на себя, ни на своих друзей и единомышленников. А все, что касалось Абхазии, любой выпад, слово, мысль он встречал как личное оскорбление.

…В Гудаутском районном Доме культуры прошел вечер памяти Анатолия Возба. Организаторы – Гудаутский молодежный творческий центр «Асаркьал» и абхазский литературный кабинет им. В.Анкуаб при АГУ, пригласили тех людей, которые прошли по жизни Анатолия Возба и оставили в ней свой след.

Анатолий Возба не ворвался в абхазскую литературу стремительно, хотя он пришел в нее с серьезным произведением, повестью «Хаджарат Кяхба», переросшим затем в роман. Это не вымышленный литературный герой, для автора он еще и близкий родственник. Всю свою жизнь Анатолий Возба, как мне кажется, жил, сравнивая свои поступки со своим литературным героем и своим родственником.

А еще у нашего старшего коллеги была любимая рубрика в районной газете «Бзыбь» – «Мимоходом». С присущим только ему юмором он мог в несколько предложений вложить в текст такой глубокий смысл, что его истории, скетчи тут же уходили в народ и пересказывались бесконечно.

Об этом вспоминает Катерина Бебия, которая на заре своей журналистской деятельности была частым гостем районной газеты.

– Это была школа мастерства, которую мы проходили, встречаясь с Анатолием Возба. Его отношение к молодым, начинающим авторам, было по-отечески заботливым. Последние десятилетия ХХ века приоткрыли завесу секретности, и у нас появилась возможность написать цикл материалов о жертвах сталинских репрессий. Они были напечатаны в районной газете «Бзыбь», позже благодаря сохранившимся архивам этой газеты мне удалось издать книгу о невинных жертвах 30-х годов.

Слушая выступавших, я вспоминала Анатолия Батовича как своего наставника. Он очень помогал мне морально, поддерживал и внушал уверенность в моих силах. Я вспоминаю такой факт. Первый месяц моей работы в редакции, а это был такой уже далекий 1985 год, я читала, правила, писала текстовки под фотографии, в общем, проходила школу молодого бойца. И вот в один из дней, во время его дежурства, он прочел мою маленькую заметку. И тут же, на оттиске, от руки приписал мою фамилию и имя. Тогда он сказал, что могу уже подписывать статьи своим именем. Это было мое крещение. Я и этого никогда не забуду.

Народный поэт Рущбей Смыр в представлении не нуждается. А для Анатолия Возба он был, прежде всего, близким другом. Рущбей может говорить часами о том времени, которое судьба подарила ему, времени, которое друзья провели вместе.

– Это было непростое время, когда накалялась общественно-политическая ситуация в республике. Каждое слово отзывалось в верхних эшелонах власти Грузии. Это теперь наступило время, когда можно себе позволять смелые высказывания. К ним уже привыкли и не очень обращают внимание. То время было другим. И вот уже написано «Абхазское письмо», в нем отражены не только чаяния абхазского народа, но и его стремление вырваться из грузинских пут и вздохнуть свободной грудью. Решение опубликовать этот важный исторический документ в газетах, которые издавались в республике, не встретило одобрения. Ни одна из газет не взяла на себя такую ответственность, хотя с каждым редактором состоялся отдельный разговор. Тогда эту миссию выполнили в районной газете «Бзыбь», редактором которой был Нурбей Ладикович Лушба. Такие мужчины, которые работали в этой газете, рождаются редко, – сказал Рущбей Смыр, – но пока они есть, есть будущее и у Апсны.

Особая тема – активная патриотическая позиция редактора А. Возба. В лихие 70–80-е годы в каждом номере грузинских газет публиковались статьи, в которых звучали лживые высказывания относительно Абхазии. И Анатолий Возба не мог дождаться выхода очередного номера районной газеты, чтобы поскорее, в рамках своих журналистских возможностей, ответить на клевету или историческую несправедливость. Тогда это было как гром среди ясного неба, ведь другие газеты в Абхазии в это время, по сути, молчали. В районную газету стали приносить свои материалы абхазские писатели, педагоги, журналисты, которые четко заявляли о своей позиции.

Генадий Аламия, Владимир Зантария, Рущбей Смыр были для Анатолия Возба не только коллегами. Он высоко ценил их вклад в абхазскую литературу. Они были его единомышленниками, обсуждали и принимали единые решения, а это он ценил намного выше.

Развивая эту тему, могу сказать, что весь коллектив нашей районной газеты в те дни был единым организмом, мы все прекрасно понимали, насколько серьезно то дело, которое было в наших руках. Ведь это был не один номер, «Абхазское письмо» было опубликовано в нескольких номерах газеты. Словом, все получилось, и в этом, конечно, большая заслуга редактора газеты «Бзыбь» Нурбея Лушба и его заместителя Анатолия Возба.

Меньше всего хочется, чтобы у читателя создалось впечатление об идеальном человеке. Конечно, Анатолий Батович не был таковым и никогда не претендовал на это. И мы не должны его идеализировать. Но не сказать о достоинствах тоже было бы несправедливо. Нужно быть мужественным человеком в любой жизненной ситуации. Анатолий Возба имел свою гражданскую позицию и гражданское мужество. Он говорил от имени своего народа, о его болевых точках, прекрасно понимая, чем может поплатиться. Он мог и сказать, и убедить. Потому его слово было таким ожидаемым. Ему верили. А еще рядом с ним всегда были такие же неспокойные и неравнодушные люди. В таких случаях говорят, что человек родился и жил в нужное время и в нужном месте…

Так, за тихими разговорами и воспоминаниями, творческий вечер из Гудаутского Дома культуры переместился в село Лыхны. Мы приехали на могилу Анатолия Возба, где он покоится на родовом кладбище. Он ушел из жизни еще достаточно молодым для абхазского мужчины. И не все, о чем он так мечтал, смог увидеть. Но выросли его внуки, подрастают его правнуки, которые слушают, затаив дыхание, о своем дорогом и близком человеке. Еще не все сказано о нем, еще не изданы все его произведения, не изучены и не стали учебным пособием его крылатые короткие рассказы. Все это в будущем. А значит, Анатолий Возба вместе со всеми, вместе со своим любимым народом, своей прекрасной страной, ради свободы, счастливого светлого дня которой он не переставал бороться.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району