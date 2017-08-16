ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА Р. ХАДЖИМБА В СВЯЗИ С 25-Й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!

Ежегодно, в трагический день начала Отечественной войны народа Абхазии мы особо чтим память павших героев, возлагаем цветы к памятникам погибшим.

25 лет назад открылась очередная кровавая страница истории нашей страны. На защиту Родины встали люди всех национальностей, проживающие как в Абхазии, так и за ее рубежами. Только в таком единении, сражаясь плечом к плечу, стало возможным изгнание грузинских захватчиков с нашей земли.

Подвиг бойцов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. навсегда останется в наших сердцах, и наш долг – передавать из поколения в поколение память об этих страшных событиях. Мы отстояли свою землю, благодаря мужеству, отваге и бесстрашию, проявленными нашими воинами. Не забывая обо всем этом, мы строим сильное, стабильное и независимое государство.

В этот день мы также чтим память нашего Первого Президента, Главнокомандующего Владислава Ардзинба. Благодаря его незаурядным способностям и силе духа, народ встал как один на защиту Родины и одержал Победу в войне за ее независимость.

Пусть на Абхазской земле всегда царят мир и благополучие. Вечная память павшим героям!

***

В день 25-й годовщины начала Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов глава государства Рауль Хаджимба возложил цветы в парке Боевой Славы к Мемориалу погибшим.

В церемонии возложения приняли участие Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Беслан Барциц, Спикер Народного Собрания – Парламента Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента Даур Аршба, секретарь Совета безопасности Мухамед Килба, депутаты Парламента, члены Правительства.

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА