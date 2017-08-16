15 АВГУСТА – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

ПРЕДАННОСТЬ БРАТСТВУ

Именно в этот августовский день 1992 года в республиках Северного Кавказа развернулось массовое движение в поддержку сражающегося народа Абхазии. В Гудауту прибывает первая группа добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым.

18 августа парламент Конфедераций горских народов Кавказа принимает решение о регулярной отправке в Абхазию добровольческих формирований. Со стороны Грузии и ее кремлевских друзей было сделано все, чтобы не допустить этот поток помощи абхазским ополченцам. Были пущены в ход политические механизмы, денежные ресурсы и даже «авторитет» Шеварднадзе в ООН.

Не помогло ничего. Многие чиновники мирового уровня просто не предполагали, что идущим с братской, справедливой миссией к своим братьям-абхазам ничего не могло помешать. Наоборот, Кавказские горы помогали, как стены родного дома, и кто их проходил, тот приумножал свой воинский дух.

Добровольцев с каждым днем в Абхазию стало прибывать все больше и больше. Они вместе с ополченцами-защитниками Абхазии демонстрировали уникальные воинские навыки в боевых действиях. Вскоре грузинские военные стали со страхом их называть «шамильевцы», «басаевцы» и пришли к невеселому выводу: «Теперь у нас все пойдет по-другому, не так, как мы хотели». Они уже тогда поняли – то, что они задумали сделать с Абхазией и ее народом, у них не пройдет. Мощное добровольческое движение и воссоединение с абхазскими ополченцами привело к ПОБЕДЕ И СВОБОДЕ.

Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 человек из них удостоился звания «Герой Абхазии», 247 награждены орденом Леона, 623 – медалью «За Отвагу», 260 добровольцев отдали свои жизни за независимость Абхазии.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 87Выпуск: 3548Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА