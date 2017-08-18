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ДНИ И СОБЫТИЯ НАШЕЙ ИСТОРИИ. АВГУСТ
252 год. Готы опустошали Питиунт, однако после утверждения римлян на территории современной Абхазии Питиунт был восстановлен и превращен в место ссылки христиан Римской империи.
548 год. По поручению императора Юстиниана прибыл его посланец – абазг Ефрат, который добился введения здесь христианства в качестве официальной религии. Юстиниан построил храм св. Богородицы в Цандрыпше.
920 год. Создание абхазо-армяно-византийского военно-политической коалиции против арабов.
1375 год. Конфликт между абхазским населением и колонистами. Разрушение генуэзских кварталов в Севастополисе (Сухум).
1454 год. Турецкий флот атаковал и разгромил Севастополис (Сухум).
1724 год. Турецким архитектором Юсуфом-ага на развалинах древнего Акуа – Севастополиса была возведена крепость с четырьмя бастионами и названа Сухум-кале. 1832 год. Открылась первая таможенная застава в Сухуме.
1851 год. Первая школа в Абхазии была открыта в селе Окуме.
1862 год. Академиком П. Усларом на основе русской графики и абхазской грамматики был составлен абхазский алфавит который сыграл решающую роль в подготовке абхазской национальной интеллигенции.
1863 год. В Сухуме открылась начальная горская школа.
1965, 1967 год. Массовые выступления абхазского народа против антиабхазской политики Грузии.
1991 год. Попытка государственного переворота в СССР. Создан ГКЧП.
1992 ГОД 14 АВГУСТА.
3.30 утра войска госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию суверенной Абхазии. Началась война Грузии против Абхазии.
Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: общество
Автор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»