ДНИ И СОБЫТИЯ НАШЕЙ ИСТОРИИ. АВГУСТ

252 год. Готы опустошали Питиунт, однако после утверждения римлян на территории современной Абхазии Питиунт был восстановлен и превращен в место ссылки христиан Римской империи.

548 год. По поручению императора Юстиниана прибыл его посланец – абазг Ефрат, который добился введения здесь христианства в качестве официальной религии. Юстиниан построил храм св. Богородицы в Цандрыпше.

920 год. Создание абхазо-армяно-византийского военно-политической коалиции против арабов.

1375 год. Конфликт между абхазским населением и колонистами. Разрушение генуэзских кварталов в Севастополисе (Сухум).

1454 год. Турецкий флот атаковал и разгромил Севастополис (Сухум).

1724 год. Турецким архитектором Юсуфом-ага на развалинах древнего Акуа – Севастополиса была возведена крепость с четырьмя бастионами и названа Сухум-кале. 1832 год. Открылась первая таможенная застава в Сухуме.

1851 год. Первая школа в Абхазии была открыта в селе Окуме.

1862 год. Академиком П. Усларом на основе русской графики и абхазской грамматики был составлен абхазский алфавит который сыграл решающую роль в подготовке абхазской национальной интеллигенции.

1863 год. В Сухуме открылась начальная горская школа.

1965, 1967 год. Массовые выступления абхазского народа против антиабхазской политики Грузии.

1991 год. Попытка государственного переворота в СССР. Создан ГКЧП.

1992 ГОД 14 АВГУСТА.

3.30 утра войска госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию суверенной Абхазии. Началась война Грузии против Абхазии.

Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»