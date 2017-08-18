ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ «КАВКАЗА»

Искусство

В конце мая – начале июня этого года Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» имени Кандида Тарба совершил гастроли по горячим точкам – в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. В ДНР они дали концерты в городах Донецке, Макеевке и Горловке. В Донецке ансамбль не впервые, а уже третий раз. Первый раз еще при жизни Кандида Тарба он выезжал вместе с работниками МЧС РА. Те поехали с гуманитарным грузом перед Новым годом, а ансамбль – дать концерт.

В Луганской Народной Республике абхазские танцоры выступали впервые. Концерты прошли в городах Енакиево, Торез, Алчевск, Луганск, Ровеньки, Свердловка, Красный Луч и Славяносербск. Всего в двух республиках, находящихся в состоянии войны с украинскими националистами, прошли 11 концертов. Особой опасности для себя абхазские танцоры не чувствовали, но постоянно слышали гулы от взрывов бомб и стрельбы крупнокалиберными снарядами. В каждом городе, где проходили концерты, жители искренне благодарили танцоров за то, что приехали поддержать, поднять дух, подчеркивали, что именно жители Абхазии как никто другой понимают их нынешнее положение. Говоря о проблемах войны и ожидаемого мира, люди, особенно пожилые, начинали плакать. А в Славяносербске, в 8 километрах от въезда в город, где их встречал мэр, нашим танцорам показали памятник герою Великой Отечественной войны 1941 – 45 годов. Памятник называется «Комбат», и он создан по знаменитой фотографии политрука, поднявшего солдат в атаку и через несколько секунд сраженного немецкой пулей. Фотообъектив смог запечатлеть эту летящую пулю – бывает же и такое! И этот памятник политруку украинские националисты сейчас хотели снести, но патриоты не дали этого сделать, буквально отбили его. Однако на памятнике остались следы этой настоящей битвы за него.

Пока ансамбль «Кавказ» находился на гастролях в ДНР и ЛНР, постоянную заботу о нем проявлял наш земляк, доброволец Ахра Авидзба. А в один из дней повез на военную базу, которой руководит сам, и показал трофейную технику, которую они там ремонтируют в мастерских. Как это делали и наши бойцы и ремонтники в дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов… Танцорам А.Авидзба предоставил возможность и пострелять на стрельбище.

Но главное – пресса этих республик очень внимательно отнеслась к гастролям абхазского ансамбля. Интервью, фотографии, восторженные отзывы почти ежедневно появлялись в местных СМИ.

…Любой отдыхающий, приехав в Абхазию, с удовольствием посещает не только её природные и исторические достопримечательности, но и знакомится с искусством народа. Поэтому для них организуются, особенно в летнюю пору, концерты в органном зале Пицундского храма, в залах Новоафонской пещеры, непосредственно в домах отдыха и пансионатах. И ансамбль «Кавказ» в летние месяцы также проводит концерты для отдыхающих в городах Гагре, Пицунде, Очамчыре, Сухуме. Не стал исключением и нынешний год. К летним концертам добавляется обычно и концерт в Сухуме по случаю Дня Государственного Флага Республики Абхазия.

Но нынешние летние концерты для отдыхающих прервались у «Кавказа» раньше времени. Потому что танцоры сейчас готовятся в дальнюю дорогу: оформляют документы, приводят в порядок костюмы и реквизит, проводят ежедневные репетиции. Им предстоят 13 концертов в 13 городах Российской Федерации, где расположены атомные электростанции. Гастроли начнутся 20 июля и продолжатся до 23 сентября. Ансамбль поедет на собственном автобусе, который был приобретен несколько лет назад на заработанные им деньги во время подобных гастролей. Нынешняя поездка по атомным городам – не первая и не вторая. Работникам атомных станций, перед которыми выступали танцоры из Абхазии, полюбилось искусство народов Кавказа, которое демонстрирует ансамбль «Кавказ». Полюбился и притягивает и талант, мастерство самих артистов сцены. Вот поэтому когда в Пицунде перед отдыхающими пансионата Литфонда Дома творчества имени Д.Гулиа (а он принадлежит ООО «Ассоциация предприятий Минатома» России) нынешним летом выступил ансамбль «Кавказ», Арвелоду Тарба посыпались предложения приехать на гастроли – и не только от тех руководителей атомных станций, которые уже знали коллектив, но и от незнакомых директоров станций, где танцоры еще не были. Так и наметилась гастрольная поездка по следующим городам: Волгодонск, Нововоронеж, Курчатов, Десногорск, Сосновый Бор, Полярные Зори, Удомля, Москва, Балаково, Заречный и Лесной (Свердловская область), Снежинск (Челябинская область), Новоуральск. Гастроли будут не из легких. По графику передвижения артистов я подсчитала, что они проедут 13 535 километров, а время в пути составит 169 часов…

Я спросила Арвелода, с какими трудностями он сталкивается после того, как стал директором и художественным руководителем «Кавказа», а что дается легко. Трудности были всегда, они были и при Кандиде, говорит он. И одна из них – это текучесть кадров. Конечно, неприятно и проблемно, когда уходят сразу несколько человек. Такое произошло и сейчас, но я смог набрать новых талантливых ребят и подготовить их, так что на качестве наших концертов ничто не отразится.

– А в концертной программе есть новые танцы? – спрашиваю.

– Танцы будут те же – танцы народов Кавказа. Есть у нас и новые танцы, которые мы подготовили, но к ним еще нет костюмов. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия обещала учесть расходы на их пошив в бюджете следующего года.

И Арвелод при этом добавил, что без Министерства культуры он один не смог бы решать все организационные вопросы, что Эльвира Арсалия и весь её коллектив откликаются на его проблемы и предложения, что он находит в их лице поддержку. «У меня дух поднимается, когда чувствую такую опору за своей спиной», – подчеркнул нынешний руководитель ансамбля.

После завершения гастролей по российским атомным станциям коллектив ансамбля «Кавказ» даст отчетный концерт в городе Сухуме.

Заира ЦВИЖБА

На снимке: ансамбль «Кавказ» перед луганским зрителем.

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА