СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Каждый человек мечтает, хотя бы раз в год оторваться от повседневных забот и полноценно отдохнуть. При этом кто-то, исходя из семейного бюджета, планирует активное путешествие по городам Европы или Азии, кто-то – мечтает погреться под южным солнцем и искупаться в море, а кто-то, по причине того, что ему давно уже все приелось, хочет провести отпуск по-простому – на даче или в деревне.

В любом случае сегодня туриста сложно чем-либо удивить, поэтому турфирмы делают все, чтобы привлечь клиентов. Не является исключением и Абхазия. Природа и чистое море стали одним из главных козырей нашей республики. Другое ее преимущество – национальная кухня, с ее необыкновенными на вкус блюдами. Добавьте к этому несколько ярких достопримечательностей и получится неплохой отдых.

В то же время стоит признать, что традиционных экскурсионных маршрутов в Абхазии – наперечёт: Отапская и Новоафонская пещеры, Рицинский национальный парк, Новоафонский монастырь и сам город Новый Афон, Каманы и еще пара святых мест природных урочищ, несколько объектов в Сухуме, вот, пожалуй, и все. Для тех, кто не первый раз приезжает в республику, поле для маневров в плане экскурсий ограничено, а туристу всегда хочется чего-то особенного и необыкновенного. Поэтому перед турфирмами остро стоит вопрос создания новых маршрутов и форм отдыха.

Два года назад делегация Торгово-промышленной палаты РА принимала участие в международной туристической выставке в Республике Сербской. После ее окончания представители палаты побывали в этноселе Станишичи.

– Для нас все было ново и интересно. Настоящее сказочное царство, состоящее из нескольких блоков: этнографическая коллекция, духовный центр, жилая, прогулочная и гастрономические зоны, детская игровая площадка, мини-зоопарк, спорткомплекс. Все детали продуманы, всё – со смыслом и не случайно, – рассказывает президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

И именно тогда у него возникла идея: а почему бы все это не применить к Абхазии, чем наши села в этом плане хуже? Давно пора, наряду с набившими оскомину турами, развивать сельский туризм или агротуризм. Этот вид отдыха уже лет 50 как получил широкое распространение в Европе. Он появился вследствие кризиса фермерских хозяйств, их неконкурентоспособности в сравнении с крупными сельскохозяйственными комплексами. В поисках новых источников дохода, стремясь остановить отток сельских жителей в города, правительство предложило фермерам приглашать желающих окунуться в атмосферу сельской жизни, а также отдохнуть от городских будней. Сейчас сельский туризм стал самостоятельной и весьма прибыльной отраслью туристической деятельности, и его доля составляет до 20% в общем обороте туристического бизнеса.

Возросший интерес туристов к сельской местности связан с изменением условий существования современного человека. Как правило, это жители мегаполисов, уставшие от напряженного темпа жизни и постоянных стрессов больших городов, никогда не жившие в деревне. Кроме того, сельский туризм обычно выбирают люди, которые уже много повидали в жизни и их трудно чем-то удивить. Свой отпуск горожане хотят провести в спокойной обстановке, на лоне природы, подышать свежим воздухом и отвлечься от суеты. Следует учесть, что отдых в сельской местности способен помочь и в психическом оздоровлении.

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма в Европе, обычно включают в себя проживание в уютных частных усадьбах, питание на заказ из экологически чистых продуктов. Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.

Такой отдых в Европе предпочитают около 35% населения. Основные потребители услуги – менеджеры среднего звена и другие служащие, не желающие и не имеющие возможности выбрать более дорогие виды отдыха.

В связи с востребованностью и все больше растущей популярностью такого отдыха, под эгидой Совета Европы была создана Европейская Ассоциация по развитию сельского туризма, членство в которой имеют уже 24 страны. При этом специалисты турбизнеса предсказывают данной отрасли небывалый успех.

В Абхазии эта ниша пока остается свободной, хотя организовать туризм в сельской местности не так уж и сложно.

– Одним из больших плюсов организации такого вида отдыха является отсутствие крупных финансовых затрат на него. Начать эту деятельность можно с небольшим стартовым капиталом, – считает Геннадий Гагулия.

Сельское население сдает туристам в аренду пустующие дома, комнаты или этажи в собственных домах. Но есть определенные требования, которые предъявляются к объектам сельского туризма гостями, привыкшими в своем большинстве к комфорту городской квартиры и другим городским удобствам. Кстати, их несложно выполнить. Чаще всего туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренного ритма жизни. Они хотят тишины, близости с природой и натуральных деревенских экологически чистых продуктов.

По словам президента ТПП, такой вид отдыха отлично подойдет для семей с детьми. Детям, постоянно проживающим в крупных городах с нездоровой экологией, где мало зелени, очень полезно будет провести время на природе. В деревне для них найдется масса незнакомых ранее развлечений. Выбирают сельский туризм сегодня и пожилые люди, и компании молодых. При этом зачастую наибольший интерес туристы проявляют к самым старым селам и деревням. То есть, есть и такие, кто мечтает оказаться в глухом, нетронутом цивилизацией, уголке.

Как это ни странно, но наибольший интерес для сельского туризма несут в себе именно традиционные села с незатейливой архитектурой, жители которых соблюдают какие-либо традиции. В таких поселениях на стол всегда подается чисто деревенская еда, а возможность поучаствовать в каких-либо небольших сельских работах способствует укреплению как физического, так и психического здоровья.

Агротуризм дает возможность научиться многим видам деревенской деятельности: езде на лошади, ослике и даже тракторе, сбору урожая фруктов и овощей, сенокосу, доению коровы, козы или буйвола, приготовлению традиционных блюд, приобщению к национальным промыслам и ремеслам. Например, можно научиться плетению корзин из лозы и другим ремеслам. С познавательной стороны, турист узнает много обычаев и нравов того или иного региона, знакомится с уникальным фольклором и культурой.

– Положительная социальная составляющая сельского туризма заключается в обеспечении занятости сельского населения в сфере услуг на селе. Поэтому развитие данного направления можно рассматривать как путь развития депрессивных сельских районов, что позволит остановить деградацию сельской местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, по причине отсутствия работы, – подчеркивает президент ТПП.

По его словам, развитие этого вида туризма будет способствовать укреплению экономики села, создаст дополнительные рабочие места в индустрии гостеприимства, уменьшит отток местного населения в города, повысит культурный и интеллектуальный уровень сельчан, стимулирует производство экологически чистых продуктов питания.

– Одним из важнейших аспектов сельского туризма является благотворное влияние на экономическое состояние региона, это и новые рабочие места для местного населения, и дополнительные денежные средства в бюджет района в виде налогов, потому что сельчанам нужно будет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей для занятий этой деятельностью, и сопутствующее развитие инфраструктуры, без которой невозможно ни привлечение, ни комфортный отдых туристов. Агротуризм будет способствовать возрождению и развитию национальных ремесел и промыслов, обычаев и обрядов. С точки зрения сохранения природных ресурсов, сельский туризм здесь также играет не последнюю роль, – считает Геннадий Гагулия.

Основными преимуществами агротуризма (сельского туризма) для отдыхающих являются его доступность. Ведь стоимость такого тура по сравнению с другими видами отдыха значительно ниже. При этом горожанам будет небезынтересно почувствовать атмосферу сельской жизни, изучить быт крестьянина, принять участие в сельхозработах и даже получить какие-то навыки. А сельчанин в свою очередь получит бесплатного помощника по хозяйству.

Есть здесь и еще один положительный момент: владельцы усадеб в сельской местности будут вынуждены содержать свои хозяйства в надлежащем порядке, обеспечивая тем самым хороший отдых клиентам, а себе – доход.

Этому как нельзя кстати будет способствовать проведение конкурсов «Лучший дом села», «Лучшая сельская улица», «Лучшее село района», которые можно будет проводить как на районном, так и на республиканском уровне.

– Абхазы всегда гордились своими домами, а двор считался лицом хозяйки, поэтому хозяева так тщательно подходили к его уборке и благоустройству. Почему бы, по примеру той же России, нам не провести конкурс на звание самого благоустроенного, красивого, необычного, интересного, самобытного села, куда бы с удовольствием могли приехать туристы? Есть раздолье для маневров и при проведении конкурса на лучший дом с учетом внешнего вида зданий, дворовых сооружений, чистоты придомовой территории и соответствия санитарным нормам, а также творческого подхода к ее оформлению, ну и, конечно же, территории за приделами сельского участка, – считает президент ТПП.

С учетом того, что все сегодня общаются в интернете, то в соцсетях можно было бы вывешивать фото и публиковать результаты конкурса.

– Я считаю, что конкурсы стимулируют людей к действиям. Но главное в таком мероприятии – не количество, а качество, эксклюзивность и уникальность, что привлекательно для туристов. Здоровая конкуренция всегда способствовала повышению уровня обслуживания, – подвел итог беседы президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА