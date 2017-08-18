Торговый дом «Черкизово» будет поставлять свою продукцию в Абхазию

Встреча в ТПП РА

Торговый дом «Черкизово» готов поставлять в Абхазию любую свою продукцию и в неограниченном количестве. Об этом во время встречи в Торгово-промышленной палате Абхазии с представителями абхазского бизнеса заявил заместитель руководителя отдела продаж Торгового дома Олег Агапов. Созданный в 1974 году Торговый дом «Черкизово» является крупнейшим в России производителем мясной продукции и комбикормов. Он входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов переработки. В 2016 году Торговый дом запустил новое направление – производство мяса индейки, пользующееся большой популярностью.

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Абхазия Владимир Некрасов, открывая встречу, отметил, что торгпредство проводит большую работу по привлечению на рынок Абхазии серьезных компаний.

– Мы считаем, что в республике немало свободных ниш, которые могут заполнить российские товары, – сказал он. Президент Торгово-промышленной палаты РА Геннадий Гагулия отметил, что абхазские предприниматели давно сотрудничают с агропромышленным холдингом «Мираторг» и закупают мясную продукцию именно у него. Хотя товар марки «Черкизово» тоже присутствует на рынке, но его закупают у посредников. Это сказывается на цене, а зачастую и на качестве, потому что не всегда соблюдаются правила поставок.

По словам Гагулия, мясо индейки также пользуется популярностью в Абхазии, и без нее не обходится ни один стол, поэтому продукция «Черкизово» может найти здесь своих покупателей. Но для этого, как считает он, Торговому дому необходимо организовать рекламную кампанию и найти в республике своего дистрибьютора.

Представители Торгового дома «Черкизово» в свою очередь отметили, что они не боятся конкуренции и готовы побороться за клиента, тем более, что им есть что предложить.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ