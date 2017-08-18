СНОВА «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…» НА СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ, 16-й…

Праздник искусства продолжается

…а мы с великой радостью идем (те, кому посчастливилось 6 августа попасть в зал Абхазского драматического театра), смотрим, слушаем, наслаждаемся, восхищаемся и благодарим. Благодарим Хиблу за тот великолепный подарок, который 16 лет назад она сделала своей родной Абхазии, своему родному народу, тогда остро нуждавшемуся в выздоровлении и заботе после ударов и ран тяжелой войны, придумав фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…». Благодарим за уже шестнадцатилетнюю верность этой идее и невероятно богатые и прекрасные программы этих фестивалей. Оглянемся назад, включим память и спросим себя: «Смогли бы мы здесь, у себя в Абхазии, не будь Хиблы, увидеть и вживую услышать неповторимую оперную диву Елену Образцову, маэстро Владимира Спивакова и его оркестр, виртуозного пианиста Дениса Мацуева, уникального джазмэна Даниила Крамера, насладиться эрудицией Святослава Бэлзы и его блистательным талантом рассказчика (Бэлзы уже нет, нет Елены Образцовой, но память о них не гаснет), познакомиться почти со всем коллективом Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко – родного театра Хиблы, со многими другими знаменитыми исполнителями (их имена уже подсказывает себе память зрителей – в данный момент читателей этих строк)». Будем честны: «Конечно же, нет, никогда». О таких ежегодных праздниках большого искусства (именно ежегодных, и именно большого искусства) могут только мечтать его ценители даже самых музыкальных столиц мира. А у нас эти мечты – реальность. Мы счастливы. Мы гордимся. «Спасибо, Хибла!» и «Браво, Хибла!»

…Мост памяти из событий предыдущих фестивалей перебрасывает нас в день сегодняшний. Атмосфера шестнадцатой встречи – традиционная. А это значит, нарядно одетая публика не может, не хочет (да и не нужно!) скрыть огромное удовлетворение от того, что попасть ей сюда все-таки удалось. (Кто-то как истинный ценитель и поклонник настоящего большого искусства, кто-то пока лишь престижности ради, но хорошо и это – начинать ведь знакомство с чего-то надо). Зал тоже, как обычно, переполнен. Среди зрителей – Президент Рауль Хаджимба, представители руководящих структур, родные и друзья Хиблы Герзмава. Много молодежи, гостей Абхазии. Здесь же Николай Ачба, он представлен в программе как меценат, и он действительно меценат, и меценат со стажем. Он уже многое сделал и продолжает делать для того, чтобы фестиваль был организован на достойном уровне, чтобы Хибле и ее друзьям-исполнителям были созданы все условии для творчества, а все зрители на этом празднике искусства чувствовали бы себя непринужденно, как дорогие гости радушных хозяев. (Позже, в антракте, это гостеприимство все на себе и испытали, – участники фестиваля, зрители с театральной площади не стали исключением, были приглашены в фойе театра, к столам, уставленным изысканными пирожными, лучшими абхазскими винами, охлажденными напитками, фруктовыми и сырными закускам. Да и прямая трансляция концерта для гостей сухумского бульвара «дело рук» Ники Ачба. На площади перед театром – огромный экран, на котором можно увидеть всю программу фестиваля, и ряды стульев. Уже к 19 часам (начало в 20.00) свободных мест нет. А люди продолжали подходить. Напротив театра припарковалась «газель», из которой выгрузилась большая группа людей, это отдыхающие из Нового Афона. Их желание послушать легендарную «живую» Хиблу, кем-то случайно озвученное на пляже, а также информация о том, что весь концерт в режиме онлайн будет передаваться на экран перед театром, привели к созданию целой «туристской» корпорации, которая и абонировала автомобиль... И вот гости Афона уже в Сухуме, и уже участники фестиваля. (Получилось так, что и после концерта мы встретились с афонцами. Не было конца их восторгам исполнителями и благодарности всем, кто так душевно позаботился о них – о тех, кому не посчастливилось стать «официальными» обладателями билетов).

…Старт ХVI фестивалю «Хибла Герзмава приглашает…» дает министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия: поздравления участникам и зрителям, экскурс в историю, добрые слова напутствия. Министр особо подчеркивает неоценимую роль Хиблы в пропаганде Абхазии и ее искусства за рубежами нашей страны – во время гастролей певица несет миру правду о своей Родине, дарит людям ее музыку и песни. «А сам фестиваль – это ее сакральная связь с родной Абхазией».

На сцене Хибла. Шквал несмолкающих оваций. Мы понимаем, что перед нами уже очень известная, титулованная – народная артистка Абхазии, народная артистка России, оперная дива, покорившая мир своим искусством и талантом, востребованная лучшими мировыми сценами – Милан, Вена, Париж, Нью-Йорк, другие города, и, конечно, российские – Москва, Санкт-Петербург, но для нас она по-прежнему юная, хорошо знакомая и очень родная девочка, еще совсем недавно радовавшаяся своим первым успехам в сухумском музыкальном училище. По шестнадцатилетней традиции Хибла адресует слова искренней признательности за поддержку, содействие, понимание в организации фестивалей руководству Абхазии, министерству культуры, своим верным друзьям и помощникам Андрею Дудко, Нике Ачба и, конечно, своим добрым зрителям. А средства, собранные от продажи билетов, тоже по традиции, пойдут на благотворительность. Но этот раз это Государственный русский театр драмы.

Ведущий сегодняшней концертной программы Юлиан Макаров многим знаком как автор и ведущий телепрограммы «Главная роль». Как показал весь вечер, он замечательно справился со своими обязанностями.

Среди исполнителей на этот раз кроме Хиблы – солисты Большого театра, заслуженные артисты Республики Северная Осетия – Алания и просто очаровательная семейная пара Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор), и, конечно, оркестр – главное музыкальное «обеспечение». Оркестр играл так, что к концу программы все без исключения зрители, даже достаточно далеко отстоящие от музыкального воздействия, приходят к убеждению: это единый организм с совершенно потрясающим звучанием, слаженностью и эмоциональностью. Бесспорно, это в большой мере заслуга еще одного участника фестивальной команды – дирижера Фабио Мастранджело. Его дирижерской палочке подвластен каждый музыкант оркестра. Фабио, итальянец по происхождению, уже много лет работает в России, очень востребован и в России, и в зарубежных странах. А покоривший зрителей оркестр называется: Московский камерный оркестр Musica viva.

Для зрителя на каждом кресле – программа фестиваля. Арии и дуэты, увертюры из опер Верди – «Луиза Миллер», Доницетти – «Анна Болейн», «Фаворитка», Россини – «Севильский цирюльник», «Итальянка в Алжире», Бизе – «Кармен», Чайковского – «Евгений Онегин», Пуччини – «Богема», «Турандот», Бородина – «Князь Игорь», Гуно – «Ромео и Джульетта», Сен-Санса – «Самсон и Далила»… Программа непростая для исполнителей и весьма непростая для слушателей. Но мы – слушатели – рады именно ей. И горды этим. Мы росли и приобщались к большому искусству 16 фестивальных лет. Мы поймем и сумеем получить истинное удовольствие уже как знатоки оперных шедевров. И это тоже нам дар от Хиблы. И поэтому снова и от всей души: «Спасибо, Хибла!» и «Браво, Хибла!»

Почти все первое отделение отдано ариям и дуэтам Анны Болейн, Джейн Сеймур и Рикардо (опера «Анна Болейн») и, значит, Хибле Герзмава, Агунде Кулаевой и Алексею Татаринцеву. Для оценки услышанного и увиденного приходят слова только в превосходной степени: великолепно, на высочайшем мировом уровне, ювелирная отточенность во всем!

Эта опера Доницетти относится к числу красивейших и сложных, ее ставят не часто. Ведущий концерта Юлиан Макаров рассказал нам, что в 1957 году, 14 апреля, в Миланской Ла Скале поставили «Анну Болейн» (трагическая история жизни одной из жен английского Генриха VIII), в роли Анны – несравненная Мария Каллас. Успех певицы превзошел все ожидания. И надо же случиться такому совпадению: именно в апреле (и 14 числа был третий спектакль) дебютировала в роли Анны Болейн в Ла Скале и наша Хибла. Даже трудно себе представить, какие эмоции, какое волнение она должна была испытывать, идя после Каллас «на суд» придирчивой и строгой миланской публики. Но финал и для Хиблы оказался таким же: успех превзошел все ожидания. Более того, она получила приглашения на заглавные партии и в других оперных спектаклях Ла Скалы. Партия Анны Болейн считается одной из самых сложных, требует виртуозности, широкого голосового диапазона.

Мы же у себя в Абхазии, слушая Хиблу в партии Анны, ощущали себя немножко миланцами, потому что нам, как и им (только у них это всегда, а у нас редко) посчастливилось прикоснуться к великому таланту композитора и к великому таланту и мастерству исполнительницы. И опять, в который уже раз, как не вспомнить пророческие слова великой Елены Образцовой, сказанные ею при вручении Хибле Герзмава Гран-при на Международном конкурсе имени Чайковского: наконец, есть то, что все долго искали – великолепное сопрано, обаяние и драматический талант.

Весь фестивальный вечер, а это два больших концертных отделения, Хибла покоряла всех своим неповторимым сопрано, своим обаянием и глубоким драматическим талантом. Блистали Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев и оркестр со своим дирижером Фабио Мастранджело. И поэтому мы говорим снова: «Спасибо, Хибла!», и «Браво, Хибла!».

Хибла сдержала слово, данное тем, кто слушал концерт на театральной площади, она вышла к ним – своим почитателям. Аплодисменты, благодарность, пожелания, рукопожатия, цветы, которых и в зале было огромное количество, и преподнесены они были всем участникам фестиваля. Букет своему кумиру Хибле Герзмава вручила и наша маленькая победительница телеконкурса «Ты – супер!» Лера Адлейба.

…Погашены люстры. Театр начинает потихоньку отходить от эмоций, наполнявших его почти три часа. Но все мы, кто там был, боимся расплескать наполняющие нас чувства. Мы пронизаны благоговейным восприятием музыки, звуков музыки и божественных голосов – в каждом замерли мгновения наслаждения ими. В каждом, кто научился внимать этому никем не разгаданному чуду – магии великого искусства.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА