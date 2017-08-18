ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА КАЖДОМ ИЗ НАС

Брифинг в «Черноморэнерго»

В Сухуме прошел брифинг директора филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Инала Лазба. Новый руководитель предприятия рассказал о показателях собираемости налогов за электроэнергию в первом квартале текущего года и своем видении решения проблемы. А проблема, как озвучил он, серьезная.

Итак, согласно сводному отчету о реализации электроэнергии с первого января текущего года по сегодняшний день собираемость составила всего лишь 40,6%. Если говорить в цифрах, то поставлено электроэнергии на 355 миллионов рублей, а собрано всего 143 миллиона. Собираемость по районам тоже небольшая. В Очамчырском районе – 23,9%, в Сухумском – 27 %, в других районах показатели выше 30%. За эти полгода население потребило электроэнергию на 250 миллионов рублей, а оплатило всего лишь 75 миллионов рублей. То есть долг населения за такой небольшой промежуток времени составил 175 миллионов рублей.

Анализируя списки должников, Инал Лазба отметил, что достаточно часто в них встречаются люди с высоким достатком – бизнесмены, политики, общественные деятели:

– Я заметил, что среди должников достаточно часто встречаются состоятельные люди. Почему пенсионер, получающий пенсию, сразу идет и как честный гражданин оплачивает счета (400 рублей в месяц), а эти люди не спешат платить по счетам?

При этом он добавил, что имеются долги и у коммерческих, и у государственных организаций (у коммерческих – долг на сегодняшний день составляет 56 миллионов, а у государственных – 45 миллионов), которые тянутся за ними еще с 2009 года.

Директор «Энергосбыта» рассказал о планах, которые, по его мнению, позволят улучшить ситуацию:

– Если коммерческая организация имеет задолженность в течение трех месяцев, то мы будем отправлять уведомления с просьбой погасить ее. Если эта мера не вызовет никакой реакции, то будет направлено повторное уведомление с просьбой предоставить график оплаты. Мы все прекрасно понимаем, что экономическая ситуация в стране непростая и что людям будет тяжело погасить накопившийся долг одним разом. Поэтому мы предоставим возможность оплатить долг частично. Но если руководство коммерческих структур не примет никаких мер, мы будем вынуждены отключать организации от электричества. Начиная с этого месяца, в случае непредоставления графика и игнорирования наших писем, мы будем направлять в банк инкассовые поручения и автоматически списывать средства со счета абонента, – отметил Лазба.

По словам нового руководителя «Энергосбыта», организация будет еженедельно проводить и контрольно-рейдовые мероприятия, которые позволят выявить злостных неплательщиков. Помимо этого, мероприятия позволят следить за своими же контролерами, чтобы исключить коррупционную составляющую.

Если все вышеперечисленные условия не будут выполняться, то руководство предприятия планирует составлять дела, которые будут направляться в суды. И в случае неуплаты имена злостных неплательщиков будут публиковаться в прессе.

По словам Лазба, согласно решению Кабинета Министров, в районах Абхазии будут созданы специальные комиссии по вопросам энергетики. В эти комиссии войдут депутаты местных собраний, представители МВД, прокуратуры и «Черноморэнерго».

Очевидно, что новый руководитель, серьезно взялся за решение наболевшей проблемы. Промедление может привести к серьезным последствиям в энергосистеме в целом. Поэтому Инал Лазба считает, что ответственность за электроэнергию лежит на каждом из нас. Он также надеется на то, что после завершения курортного сезона многие смогут погасить свои долги, тогда показатели собираемости значительно повысятся.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ