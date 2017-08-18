ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия».

В Указе, в частности, говорится:

«За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия»:

АТАБИЕВУ Игорю Килишбиевичу – художественному руководителю Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской Республики «Кабардинка»;

БИТОКОВУ Асланбеку Владимировичу – главному балетмейстеру Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской Республики «Кабардинка».

***

Президент РА Р.Хаджимба подписал Указ о присвоении Нане Хакибеевне Гвинджия почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» за многолетнюю и плодотворную работу в области культуры.

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА