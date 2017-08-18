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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия».
В Указе, в частности, говорится:
«За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия»:
АТАБИЕВУ Игорю Килишбиевичу – художественному руководителю Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской Республики «Кабардинка»;
БИТОКОВУ Асланбеку Владимировичу – главному балетмейстеру Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской Республики «Кабардинка».
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Президент РА Р.Хаджимба подписал Указ о присвоении Нане Хакибеевне Гвинджия почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» за многолетнюю и плодотворную работу в области культуры.
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА