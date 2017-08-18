В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Здесь прошла презентация новых экспозиций, фотовыставки, информационных стендов и архивных документов, посвященных теме участия добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии.

Выставка была организована совместно с Архивом Минобороны Абхазии.

Вице-президент РА Виталий Габния отметил: «Организаторы выставки по крупицам собрали материалы о героической эпохе новейшей истории Абхазии. Сегодня с нами ребята, которые могут, глядя на фотографии, рассказать истории изображенных на них воинов».

Обращаясь к добровольцам, он сказал, что 25 лет назад, в самые тяжелые для Абхазии времена, мы смогли одержать победу в навязанной нам войне благодаря их помощи.

Директор Госмузея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Мзия Бейя подчеркнула, что «нужно развивать тему, которую мы представляем вам сегодня, потому что добровольцы – самое дорогое в нашей современной истории. Брат братом силен! И мы были сильны вами, и остаемся таковыми».

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс