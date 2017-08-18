ЗАЯВЛЕНИЕ "АРУАА"

15 августа 1992 года, на второй день начала агрессии Грузии против Абхазии, к нам прибыли первые добровольцы.

В нашей справедливой борьбе рядом с нами встали люди доброй воли с Северного Кавказа, Юга России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Некогда ослабленные братские узы получили мощный импульс к возрождению, что стало залогом сокрушительной Победы над врагом.

Наш народ навеки запомнит ратный подвиг добровольцев и наилучшая память о них – это незыблемость нашего братства и независимость Республики Абхазия!

Илья ГУНИЯ, Председатель

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: политикаАвтор: Илья ГУНИЯ, Председатель