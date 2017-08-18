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18.08.2017
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Илья ГУНИЯ, Председатель
ЗАЯВЛЕНИЕ "АРУАА"
15 августа 1992 года, на второй день начала агрессии Грузии против Абхазии, к нам прибыли первые добровольцы.
В нашей справедливой борьбе рядом с нами встали люди доброй воли с Северного Кавказа, Юга России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Некогда ослабленные братские узы получили мощный импульс к возрождению, что стало залогом сокрушительной Победы над врагом.
Наш народ навеки запомнит ратный подвиг добровольцев и наилучшая память о них – это незыблемость нашего братства и независимость Республики Абхазия!
Илья ГУНИЯ, Председатель
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Илья ГУНИЯ, Председатель