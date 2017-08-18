ПОЕЗДКА В ТКУАРЧАЛ

Президент РА Р.Хаджимба осмотрел ремонтирующуюся больницу в городе Ткуарчале.

Он подчеркнул, что весь объем ремонтных работ, предусмотренный проектно-сметной документацией, уже проводится. По его словам, ремонтные работы, которые идут достаточно интенсивно, планируется завершить в следующем году. Больница будет укомплектована качественным медицинским оборудованием.

Ремонт Ткуарчалской больницы проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015 - 2017 годы.

***

Президент РА совершил поездку в село Акармару Ткуарчалского района и осмотрел археологические находки абхазо-российской экспедиции в селе Джантухе. Археологи показали главе государства предметы, найденные ими в ходе раскопок: монеты, фибулы, женские украшения, предметы быта из золота.

По словам директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопуа, могильник относится к бронзовому веку.

«Анализ показал, что все предметы изготовлены из местного золота и представляют ценность мирового уровня», – отметил соруководитель экспедиции Александр Скаков.

Как рассказали археологи, в ходе раскопок были обнаружены синхронные поселения раннежелезного века, поздней бронзы, вплоть до античности.

Джантухский могильник был обнаружен археологами в 2005 году. Раскопки ведутся ежегодно с 2006 года с июля по август совместной абхазо-российской экспедицией.

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА