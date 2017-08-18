ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с юбилеем директора Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии, кандидата философских наук Олега Дамения и пожелал ему здоровья и крепости духа.

«Я всегда говорю, что люди Вашего поколения, Ваши друзья сделали многое для народа, стояли в гуще самых важных событий национально-освободительного движения нашего народа, у истоков создания нашей современной государственности», – сказал Президент.

«Благодаря таким личностям, как Вы, наше государство продолжает развиваться. Я нередко слышу о том, что жизнь стала сложнее, и возникают трудности, но самое важное, чего мы должны добиться – это победы над собой. Только таким образом, уважая друг друга, встав плечом к плечу, мы сможем изменить ситуацию к лучшему, построить крепкое государство», – подчеркнул Рауль Хаджимба.

Олег Дамения поблагодарил Президента за поздравления.

«Я уже не молод, как никак 80 лет. Но если вернуть время и поставить меня перед выбором, то я выбрал бы именно тот путь, который я прошел, несмотря на трудности и опасности, которыми он был устлан. Иначе я не умею. Но я никогда не скажу, что я добился каких-то больших успехов. Я счастлив, будучи в одном обществе с теми людьми, с которыми мне пришлось в свое время учиться, работать и жить», – сказал он.

По завершении встречи глава государства вручил Олегу Дамения памятный подарок.

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА