ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

15 августа в День добровольца Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу Первому Президенту В.Г. Ардзинба в селе Эшере.

В церемонии возложения цветов также приняли участие Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Руководитель Администрации Президента Даур Аршба, глава Сухумского района Валерий Смыр.

Номер: 88Выпуск: 3549Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА