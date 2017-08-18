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ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 18.08.2017

ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

15 августа в День добровольца Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу Первому Президенту В.Г. Ардзинба в селе Эшере.

В церемонии возложения цветов также приняли участие Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Руководитель Администрации Президента Даур Аршба, глава Сухумского района Валерий Смыр.


Номер:  88
Выпуск:  3549
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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