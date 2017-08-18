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18.08.2017
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
15 августа в День добровольца Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу Первому Президенту В.Г. Ардзинба в селе Эшере.
В церемонии возложения цветов также приняли участие Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Руководитель Администрации Президента Даур Аршба, глава Сухумского района Валерий Смыр.
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА