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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
14 августа Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о награждении медалью «За отвагу».
В Указе, в частности, говорится:
«За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг., наградить медалью «За Отвагу»:
1. АБАЕВА Руслана Таймуразовича
2. АХМАДОВА Беслана Андиевича
3. АХМАДОВА Хункурпашу Мухадиевича
4. БЕРИЕВА Сослана Хаджимуратовича
5. БОГИШВИЛИ Тенгиза Герасимовича
6. БОСИКОВА Виталика Георгиевича
7. ВАЛИЕВА Автандила Ильича
8. ВАТАЕВА Зелимхана Махарбековича
9. ГАБАРАЕВА Ирбега Знауровича
10. ГИОЕВА Казбека Сергеевича
11. ДЗЕСТЕЛОВА Александра Георгиевича
12. КОЦОЕВА Владимира Ильича
13. КУМАРИТОВА Фидарбега Владимировича
14. КУСАЕВА Эльбруса Наполеоновича
15. МЕЛАДЗЕ Мераба Давидовича
16. НАНИЕВА Алексея Ароновича
17. ОСТАЕВА Инала Захаровича
18. ПЛИЕВА Джумбера Османовича
19. ПЛИЕВА Роина Нодаровича
20. ПЛИЕВА Юрия Георгиевича
21. ТУАЕВА Джамбулата Хетаговича
22. ФАРАДЖЕВА Казбека Фараджевича.
Посмертно:
23. ПЛИЕВА Эдуарда Павловича
24. ХАТУЕВА Висади Шамсудиновича».
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА