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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ (ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА) 18.08.2017

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ (ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА)

14 августа Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о награждении «Афырха7аразы аорден» (орденом Мужества).

В Указе, в частности, говорится:

«За мужество и отвагу, проявленные при защите Республики Абхазия, наградить «Афырха7аразы аорден» (орденом Мужества):

ГАДЗИЕВА Дзамболата Касполатовича.

Посмертно:

ПАРАСТАЕВА Амирана Левановича».


Номер:  88
Выпуск:  3549
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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