Главная
18.08.2017
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ (ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА)
14 августа Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о награждении «Афырха7аразы аорден» (орденом Мужества).
В Указе, в частности, говорится:
«За мужество и отвагу, проявленные при защите Республики Абхазия, наградить «Афырха7аразы аорден» (орденом Мужества):
ГАДЗИЕВА Дзамболата Касполатовича.
Посмертно:
ПАРАСТАЕВА Амирана Левановича».
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА