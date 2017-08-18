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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕОНА
14 августа Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ «О награждении орденом Леона».
В Указе, в частности, говорится:
«За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., наградить орденом Леона:
1. АДАЕВА Юнади Адамовича
2. АДАМОВА Махмуда Могомедовича
3. АКБЕРДАЕВА Арби Хасмагамедовича
4. АЛИЕВА Нуридена Ломалиевича
5. БАЙСУЕВА Турпал-Али Шахидовича
6. БУГАЕВА Курайши Хасиевича
7. ДАДАЕВА Руслана Магомедовича
8. ДЗИМАЛИЕВА Нохчо Туркоевича
9. ИСТАМУЛОВА Вадруди Таусовича
10. ИСТАМУЛОВА Мусу Умархажиевича
11. МАХМУДОВА Тимерлана Индерпашаевича
12. МУРАДОВА Зайнди Дзедовича
13. НАИБОВА Халима Эльбиевича
14. ПИВОВАРОВУ Лизу Николаевну
15. САЛАМБАЕВА Зелемхана Лечиевича
16. ТАБУЕВА Ислама Борзаевича
17. ТУНТУЕВА Сайдамина Джалаудиновича
18. ШЕМИЛЕВА Саид-Эмина Султановича».
Номер: 88
Выпуск: 3549
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА