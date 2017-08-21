ПРАЗДНИК СИЛЫ И ДУХА

Спорт

В спортивном комплексе федерации каратэ-до Абхазии прошел Международный сбор по всестилевому каратэ, в котором приняли участие команды Абхазии, России и Казахстана. Участники сборов прошли международные технические и судейские семинары, мастер-классы под руководством И.Садовникова (7 дан IKS KASE HA WF), А.Абухба (5 дан IKS KASE HA WF), Д.Адлейба (2 дан косики), а также технические и судейские экзамены. В завершении мероприятий прошло собрание руководителей национальных организаций под эгидой Международной федерации всестилевого каратэ.

Успешно сдали международный экзамен на 1 дан школы шотокан рю казэ ха и повысили свой технический уровень ученики федерации каратэ до Абхазии, воспитанники секции каратэ до Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума (руководитель и тренер А.Абухба) Николь Агумаа, Лаша Чингелия, Роза Бигвава, Сослан Бигвава.

Также состоялся первый международный турнир по всестилевому каратэ под эгидой Международной федерации всестилевого каратэ, победителями которого стали Лаша Чингелия, Алексей Глимботцкий, Анита Хагба, Иван Тупихо, Сослан Бигвава, Никита Дубровин, Владислав Аргун, Вячеслав Тарасов, Леон Эшба, Дмитрий Дроженко, Кира Харчилава, София Шевченко, Дарья Мавчан, Илья Тарасов.

Организаторы мероприятий – Комитет по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума, Госкомитет по физической культуре и спорту, федерация всестилевого каратэ РА.

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В связи с проведением межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Минспорта России Комитетом по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума отправлены двое воспитанников секции вольной борьбы (тренер Т.Джопуа) – Гварамия Асланбек и Джопуа Инал – на УТС по вольной борьбе в г. Сочи. Данные сборы являются подготовкой к первенству России, которое пройдет в октябре в г.Воронеже.

Комитет по вопросам молодежи и спорта

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта