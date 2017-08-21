Жизнь в искусстве

Проект «Я говорю вам сердцем» воплотил мечту Мадины, раскрыл особые черты её творческого потенциала и отразил уникальную антологию абхазского романса.

– Мадина, поделись идеей проекта, что способствовало этому?

– Жанр романсовой лирики был всегда мне близок. Пробую себя в разных направлениях, но исполнение романсов в большей степени созвучно с моей душой. Я благодарна всем, кто мне помогает в творческом поиске. Драматургия каждой песни разная, и это большая возможность открывать новую форму в подаче материала.

– Существует мнение, что романсы не для молодого исполнителя, что нужен опыт прожитых лет. Так ли это?

– Думаю, не совсем так. Нужна актёрская работа над собой. Перевоплощение помогает мне прочувствовать и пропустить через себя то, чем я делюсь со своим зрителем. Но нужна помощь профессионалов. Без работы с режиссёром Норой Пилиа многое у меня не получилось бы. Я ей очень благодарна.

– Амбициозность проекта в том, что ты будешь выступать с камерным оркестром. Как идёт работа?

– Работа сложная, интересная и требует от нас усердного труда. Приятно отметить, что мы все – одна большая дружная команда, это даёт силы и уверенность.

– Провести такой концерт на главной сцене страны требует немалых финансовых вложений. Как решается этот вопрос?

– Нас поддержала компания ЗАО «Аквафон – GSM», которая стала генеральным спонсором, за что я очень им благодарна. Я благодарна нашему правительству за финансовую поддержку.

– Хочу вернуться к творчеству. В пятнадцать лет ты написала музыку к стихам Владимира Ахиба «Ашьха6ъа». Эта песня войдёт в концертную программу?

– Она прозвучит в моём сольном концерте для всех зрителей. Должна сказать, что её прослушали и одобрили профессионалы в Москве и у нас в Абхазии.

– Каким, ты думаешь, должен быть идеальный зритель? Зависит ли выступление от него?

– Если я буду откровенна со своим зрителем и поделюсь своим творчеством, не жалея сил, то нет сомнения, что он меня примет.

– Предстоящий концерт обещает быть интересным. Чем еще ты нас порадуешь?

– На концерте прозвучат ещё несколько новых оркестрованных романсов, которые ещё многие не слышали.

– А какие планы на будущее?

– В перспективе выпуск сольного альбома «Я говорю вам сердцем», и надежда на гастроли с этой программой по нашей стране и за её пределами.

– Большой тебе удачи. Желаю реализовать все намеченные творческие планы.

Беседовала Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Первый сольный концерт молодой абхазской певицы Мадины Кварацхелия –выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных в сопровожденииАбхазского государственного камерного оркестра под управлениемзаслуженного артиста РА Давида Терзяна состоится 22 августа, в 19.00 ч.,в зале Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба.

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ