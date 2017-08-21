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21.08.2017
Проект «Я говорю вам сердцем» воплотил мечту Мадины, раскрыл особые черты её творческого потенциала и отразил уникальную антологию абхазского романса. <p>
– Мадина, поделись идеей проекта, что способствовало этому? <p>
– Жанр романсовой лирики был всегда мне близок. Пробую себя в разных направлениях, но исполнение романсов в большей степени созвучно с моей душой. Я благодарна всем, кто мне помогает в творческом поиске. Драматургия каждой песни разная, и это большая возможность открывать новую форму в подаче материала. <p>
– Существует мнение, что романсы не для молодого исполнителя, что нужен опыт прожитых лет. Так ли это? <p>
– Думаю, не совсем так. Нужна актёрская работа над собой. Перевоплощение помогает мне прочувствовать и пропустить через себя то, чем я делюсь со своим зрителем. Но нужна помощь профессионалов. Без работы с режиссёром Норой Пилиа многое у меня не получилось бы. Я ей очень благодарна. <p>
– Амбициозность проекта в том, что ты будешь выступать с камерным оркестром. Как идёт работа? <p>
– Работа сложная, интересная и требует от нас усердного труда. Приятно отметить, что мы все – одна большая дружная команда, это даёт силы и уверенность. <p>
– Провести такой концерт на главной сцене страны требует немалых финансовых вложений. Как решается этот вопрос? <p>
– Нас поддержала компания ЗАО «Аквафон – GSM», которая стала генеральным спонсором, за что я очень им благодарна. Я благодарна нашему правительству за финансовую поддержку. <p>
– Хочу вернуться к творчеству. В пятнадцать лет ты написала музыку к стихам Владимира Ахиба «Ашьха6ъа». Эта песня войдёт в концертную программу? <p>
– Она прозвучит в моём сольном концерте для всех зрителей. Должна сказать, что её прослушали и одобрили профессионалы в Москве и у нас в Абхазии. <p>
– Каким, ты думаешь, должен быть идеальный зритель? Зависит ли выступление от него? <p>
– Если я буду откровенна со своим зрителем и поделюсь своим творчеством, не жалея сил, то нет сомнения, что он меня примет. <p>
– Предстоящий концерт обещает быть интересным. Чем еще ты нас порадуешь? <p>
– На концерте прозвучат ещё несколько новых оркестрованных романсов, которые ещё многие не слышали. <p>
– А какие планы на будущее? <p>
– В перспективе выпуск сольного альбома «Я говорю вам сердцем», и надежда на гастроли с этой программой по нашей стране и за её пределами. <p>
– Большой тебе удачи. Желаю реализовать все намеченные творческие планы. <p>
Беседовала Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ <p>
Первый сольный концерт молодой абхазской певицы Мадины Кварацхелия –
выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных в сопровождении
Абхазского государственного камерного оркестра под управлением
заслуженного артиста РА Давида Терзяна состоится 22 августа, в 19.00 ч.,
в зале Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба. <p>
Номер: 89
Выпуск: 3550
Рубрика: общество
Автор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ
«Я говорю Вам сердцем»<p>Жизнь в искусстве<p>
Проект «Я говорю вам сердцем» воплотил мечту Мадины, раскрыл особые черты её творческого потенциала и отразил уникальную антологию абхазского романса. <p>
– Мадина, поделись идеей проекта, что способствовало этому? <p>
– Жанр романсовой лирики был всегда мне близок. Пробую себя в разных направлениях, но исполнение романсов в большей степени созвучно с моей душой. Я благодарна всем, кто мне помогает в творческом поиске. Драматургия каждой песни разная, и это большая возможность открывать новую форму в подаче материала. <p>
– Существует мнение, что романсы не для молодого исполнителя, что нужен опыт прожитых лет. Так ли это? <p>
– Думаю, не совсем так. Нужна актёрская работа над собой. Перевоплощение помогает мне прочувствовать и пропустить через себя то, чем я делюсь со своим зрителем. Но нужна помощь профессионалов. Без работы с режиссёром Норой Пилиа многое у меня не получилось бы. Я ей очень благодарна. <p>
– Амбициозность проекта в том, что ты будешь выступать с камерным оркестром. Как идёт работа? <p>
– Работа сложная, интересная и требует от нас усердного труда. Приятно отметить, что мы все – одна большая дружная команда, это даёт силы и уверенность. <p>
– Провести такой концерт на главной сцене страны требует немалых финансовых вложений. Как решается этот вопрос? <p>
– Нас поддержала компания ЗАО «Аквафон – GSM», которая стала генеральным спонсором, за что я очень им благодарна. Я благодарна нашему правительству за финансовую поддержку. <p>
– Хочу вернуться к творчеству. В пятнадцать лет ты написала музыку к стихам Владимира Ахиба «Ашьха6ъа». Эта песня войдёт в концертную программу? <p>
– Она прозвучит в моём сольном концерте для всех зрителей. Должна сказать, что её прослушали и одобрили профессионалы в Москве и у нас в Абхазии. <p>
– Каким, ты думаешь, должен быть идеальный зритель? Зависит ли выступление от него? <p>
– Если я буду откровенна со своим зрителем и поделюсь своим творчеством, не жалея сил, то нет сомнения, что он меня примет. <p>
– Предстоящий концерт обещает быть интересным. Чем еще ты нас порадуешь? <p>
– На концерте прозвучат ещё несколько новых оркестрованных романсов, которые ещё многие не слышали. <p>
– А какие планы на будущее? <p>
– В перспективе выпуск сольного альбома «Я говорю вам сердцем», и надежда на гастроли с этой программой по нашей стране и за её пределами. <p>
– Большой тебе удачи. Желаю реализовать все намеченные творческие планы. <p>
Беседовала Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ <p>
Первый сольный концерт молодой абхазской певицы Мадины Кварацхелия –
выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных в сопровождении
Абхазского государственного камерного оркестра под управлением
заслуженного артиста РА Давида Терзяна состоится 22 августа, в 19.00 ч.,
в зале Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба. <p>
Номер: 89
Выпуск: 3550
Рубрика: общество
Автор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ