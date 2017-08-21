ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

На российскую военную базу Южного военного округа в Абхазии прибыла первая группа детей из Ставропольского края для участия в двухнедельном международном военно-патриотическом слёте молодежи «Азбука безопасности и выживания-2017».

В соединение также прибудут дети из Республики Абхазия и школьники всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» из города Сочи. Накануне церемонии открытия слета заедут еще около 100 девочек и мальчиков из Южной Осетии.

Все участники молодежных сборов будут размещены в специально подготовленной казарме модульного типа, с имеющимися в ней кондиционерами и комнатами отдыха с телевизорами.

Питание подростков организовано в столовой военной базы – на каждый день приготавливается не менее двух первых блюд, трёх холодных закусок, салаты, мясные и рыбные блюда, различные гарниры.

С прибытием первых детей с ними приступили к работе 8 сержантов контрактной службы военной базы, которые будут участвовать в мероприятии в роли командиров детских групп. Также для постоянного пребывания с молодежью определены наиболее подготовленные военные медики и инструкторы по физической подготовке.

В рамках церемонии открытия слета на плацу соединения выступит личный состав разведывательного подразделения базы с показательным выступлением. Вниманию зрителей будут представлены комплексы приемов рукопашного боя при обращении с ножом и автоматами, упражнения на выносливость и ловкость – умение расколотить рукой кирпич, проломить кулаком доску и разбить бетонные плиты.

Справка:

Международный военно-патриотический слёт молодежи «Азбука безопасности и выживания-2017» пройдет с 16 по 29 августа текущего года.

Участниками летнего лагеря станут около 200 мальчиков и девочек из России, Абхазии и Южной Осетии в возрасте от 12 до 17 лет, успешно прошедшие тестовый отбор накануне мероприятия.

Программой слёта предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс прикладных, теоретических занятий и мероприятий различной направленности, чередующих физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков.

Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками разных стран.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа