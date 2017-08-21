И СНОВА «GRANDOPERAGALA» БАЛУЕТ МЕЛОМАНОВ

Проба пера

На сцене Абхазского драматического театра 12 августа состоялся концерт «GrandOperaGala». Это третий концерт группы, в котором были представлены: Саид Гобечия, Нана Черкезия, Елена Анкваб, Астамур Квициния, Аманда Кварацхелия, Милана Ломия, Амра Барганджия, Аслан Киут.

Организатор этого мероприятия Саид Гобечия сказал, что «GrandOperaGala» будет продолжать радовать нас. Появятся новые программы, обязательно будут шире представлены драматические номера, что обогатит проект. Но все это не смогло бы реализоваться без помощи сотовой компании «Aquafon», которая внесла весомый вклад в творчество и развитие «GrandOperaGala». Поддержку оказывают Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, Абхазский драматический театр. Благодаря им и зрителям этот проект существует и будет существовать.

Программа составляется, как минимум, полгода.

Саид подчеркнул, что «нынешняя программа была усложнена за счет того, что в ней выступили и драматические актеры. Плюс ко всему декорации, освещение. Это сложно, но как опыт – необходимо».

Драматическими актерами выступили перед зрителями Милана Ломия, Аслан Киут, Аманда Кварацхелия – студенты четвертого курса театрального института имени Бориса Щукина. Посвящение Эдит Пиаф, стихи Рождественского, представленные ими, произвели сильное впечатление на публику, и после концерта люди долго с интересом обсуждали творческий рост молодежи.

Необычное выступление представила Елена Анкваб. «В чем же необычность?», – спросите вы меня. Я отвечу: «Не каждая певица решится на номер с поднятием на качелях ввысь». А сама Елена говорит:

«Чего не сделаешь ради искусства. Я боюсь высоты, но как-то поборола свой страх. Самое главное – не смотреть вниз. Сложность еще и в том, что мы не драматические актеры, и мы должны не только играть, надо еще петь, петь хорошо и вместе с оркестром». Кстати, об оркестре. Государственный симфонический оркестр Абхазии звучал замечательно. Он исполнил попурри на темы абхазских песен композитора П.Петрова. Композитор был в зале и ему долго аплодировали. Оркестром дирижировали Давид Терзян – его руководитель и дирижер из Сочи – руководитель Сочинского оркестра Олег Солдатов. За дружескую поддержку абхазских коллег, творческие контакты Солдатову вручил Почетную грамоту Посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев.

В программе прозвучали арии из опер и оперетт, неаполитанские песни. Всех без исключения исполнителей публика благодарила теплыми аплодисментами.

Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й школы

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: обществоАвтор: Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й школы