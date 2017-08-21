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21.08.2017
Номер: 89
Выпуск: 3550
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОВОДИТ РЕГУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Начались работы по расчистке высоковольтных линий 110 кВ – «Мерхеул», протяженностью девять километров и «Келасур», протяженностью около 15 километров.
«Эти работы проводятся регулярно. «Черноморэнерго» затрачивает немалые ресурсы. Мы расчищаем воздушные трассы от веток деревьев, которые обрушиваются на линии и могут привести к аварийной ситуации. Параллельно мониторим состояние линий», – рассказал главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба.
Он добавил, что наряду с данными работами РУП «Черноморэнерго» систематически проводит ремонтно-профилактические работы на подстанциях.
Номер: 89
Выпуск: 3550
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс