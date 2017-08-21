РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОВОДИТ РЕГУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Начались работы по расчистке высоковольтных линий 110 кВ – «Мерхеул», протяженностью девять километров и «Келасур», протяженностью около 15 километров.

«Эти работы проводятся регулярно. «Черноморэнерго» затрачивает немалые ресурсы. Мы расчищаем воздушные трассы от веток деревьев, которые обрушиваются на линии и могут привести к аварийной ситуации. Параллельно мониторим состояние линий», – рассказал главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба.

Он добавил, что наряду с данными работами РУП «Черноморэнерго» систематически проводит ремонтно-профилактические работы на подстанциях.

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс