Закон Республики Абхазия

ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики для эффективного функционирования и регулирования рынка электроэнергии, осуществления деятельности в электроэнергетической сфере в условиях прозрачности, доступности, бесперебойности, надежности, с соблюдением норм качества, безопасности и охраны окружающей среды.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия об электроэнергетике

Законодательство Республики Абхазия об электроэнергетике основывается на Конституции Республики Абхазия и состоит из Гражданского Кодекса Республики Абхазия, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере электроэнергетики.

Статья 3. Сфера применения

Настоящий Закон распространяется на:

1) производство, передачу, распределение, поставку электроэнергии и управление энергетической системой;

2) регулирование тарифов на электроэнергию и на предоставление услуг в сфере электроэнергетики;

3) лицензирование деятельности субъектов электроэнергетической системы;

4) рынок электроэнергии;

5) функционирование электроэнергетической системы;

6) безопасность и надежность электроснабжения;

7) защиту прав потребителей в сфере электроэнергетики.

Статья 4. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

– электроэнергетика – отрасль экономики, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе управления, производства, передачи, распределения, поставки и потребления электроэнергии;

– электроэнергетическая система – совокупность производственных и иных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства, передачи и распределения электрической энергии;

– объекты электроэнергетики – имущественные комплексы, непосредственно используемые в процессе управления, производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

– генерирующие установки – технические установки, осуществляющие производство электроэнергии;

– генерирующая организация (производитель) – субъект электроэнергетики, осуществляющий производство и реализацию электроэнергии, владеющий или пользующийся генерирующими установками;

– Единый оператор передающих и распределительных сетей (далее – Единый оператор) – государственное предприятие, осуществляющее производство электроэнергии в соответствии с настоящим Законом, эксплуатацию передающих и распределительных сетей и оперативно-технологическое управление электроэнергетической системой Республики Абхазия;

– передача электроэнергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии по линиям высокого напряжения посредством трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и иного оборудования, предназначенного для передачи электроэнергии;

– распределение электроэнергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих распределение и поставку электроэнергии с помощью сетей среднего и низкого напряжения, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного оборудования, предназначенных для передачи электроэнергии непосредственно до разграничительного пункта;

– передающая сеть – система, состоящая из линии электропередачи высокого напряжения (35 кВт и выше), с оборудованием и установками для трансформации и коммутации, со вспомогательным оборудованием, используемым для передачи электроэнергии;

– распределительная сеть – система, состоящая из линии электропередачи среднего и низкого напряжения (менее 35 кВт), с оборудованием и установками для трансформации и коммутации, со вспомогательным оборудованием, используемым для распределения и поставки электроэнергии до разграничительного пункта;

– поставка электроэнергии – технологический процесс, обеспечивающий закупку электроэнергии на договорной основе у производителя, последующая ее передача по распределительным сетям до разграничительного пункта и оперативно-технологическое управление поставками электроэнергии;

– рынок электроэнергии – система взаимоотношений в сфере обращения электроэнергии, регулируемых настоящим Законом, между генерирующими организациями, Единым оператором, поставщиками и потребителями, а также система взаимоотношений по реализации электроэнергии за пределы Республики Абхазия;

– поставщик электроэнергии – юридическое лицо, имеющее право приобретать электроэнергию по оптовой цене на рынке электроэнергии, с целью последующей продажи;

– потребители электроэнергии – юридические и физические лица, приобретающие электроэнергию для производственных и бытовых нужд;

– системные услуги – услуги, предоставляемые субъектами электроэнергетики и отдельными потребителями электрической энергии, в соответствии с правилами по оперативному диспетчерскому управлению, необходимые для обеспечения надежной работы единой энергетической системы (в том числе для регулирования частоты и перетоков активной мощности, напряжения и реактивной мощности), предотвращения возникновения и развития аварий, а также обеспечения восстановления нормального режима системы после аварий;

– субъекты электроэнергетики – юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики по производству электрической энергии, поставке электрической энергии, передаче и распределению электрической энергии и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике;

– плата за подключение – сумма, вносимая потребителем для покрытия необходимых расходов по подключению к электросети в соответствии с техническими условиями.

Глава 2. Особенности регулирования отношений в электроэнергетике

Статья 5. Основные принципы государственной политики и методы государственного регулирования и контроля

1. Государственная политика Республики Абхазия в области электроэнергетики базируется на следующих принципах:

1) обеспечение энергетической безопасности Республики Абхазия;

2) обеспечение единства при разработке и реализации государственной политики в области электроэнергетики, эффективного управления и государственного регулирования деятельности электроэнергетической системы;

3) обеспечение бесперебойного и надежного функционирования отрасли;

4) соблюдение баланса экономических интересов субъектов электроэнергетики;

5) соблюдение технических стандартов и иных обязательных требований всеми субъектами отношений, независимо от форм собственности;

6) повышение экологической безопасности;

7) обеспечение потребителям недискриминационного и регулируемого доступа к электроэнергии по прозрачным тарифам;

8) повышение ответственности субъектов электроэнергетики и потребителей;

9) обеспечение прозрачности деятельности естественных монополий в электроэнергетике.

2. Методы государственного регулирования и контроля:

1) государственное регулирование тарифов в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

2) управление государственной собственностью;

3) лицензирование отдельных видов деятельности;

4) техническое регулирование;

5) контроль за соблюдением требований настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Абхазия в сфере электроэнергетики.

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия

1. Кабинет Министров Республики Абхазия в сфере электроэнергетики:

1) реализует основные направления единой государственной политики в отрасли с целью обеспечения энергетической безопасности, удовлетворения потребностей экономики и населения в электроэнергии;

2) обеспечивает эффективное управление государственной собственностью;

3) осуществляет регулирование в сфере электроэнергетики;

4) обеспечивает единство технологического управления электроэнергетической системы;

5) утверждает тарифы в сфере электроэнергетики в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

6) утверждает правила рынка электроэнергии;

7) утверждает правила пользования электроэнергией, правила присоединения к электрическим сетям и методологию расчета и применения тарифов;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 7. Полномочия уполномоченного органа в сфере электроэнергетики

1. Реализация государственной политики в сфере электроэнергетики осуществляется уполномоченным Кабинетом Министров Республики Абхазия центральным органом государственного управления (далее – Уполномоченный орган в сфере электроэнергетики).

2. Положение об Уполномоченном органе в сфере электроэнергетики разрабатывается в соответствии с требованиями настоящего Закона и утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. Уполномоченный орган в сфере электроэнергетики:

1) осуществляет контроль в сфере электроэнергетики;

2) осуществляет лицензирование деятельности по производству, передаче и сбыту электроэнергии;

3) представляет интересы электроэнергетики Республики Абхазия на международном уровне;

4) разрабатывает и представляет на утверждение Кабинета Министров Республики Абхазия правила рынка электроэнергии;

5) устанавливает в соответствии с Законом и другими нормативными правовыми актами обязательные условия (технические нормы) по производству, передаче, распределению и поставкам электроэнергии, а также положение об оперативно-технологическом управлении электроэнергетической системой;

6) разрабатывает и представляет на утверждение Кабинета Министров Республики Абхазия правила пользования электроэнергией, правила присоединения к электрическим сетям и методологию расчета и применения тарифов;

7) контролирует соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере электроэнергетики;

8) контролирует соблюдение норм технической эксплуатации потребителями, за исключением потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд;

9) контролирует выполнение субъектами электроэнергетики своих обязательств по производству, передаче, распределению и поставкам электроэнергии;

10) направляет физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений требований Закона в части подключения, потребления и оплаты электроэнергии;

11) направляет субъектам электроэнергетики обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений требований Закона о производстве, передаче, распределении, поставке электроэнергии, нарушении прав потребителей;

12) представляет в Кабинет Министров Республики Абхазия на утверждение тарифы в сфере электроэнергетики в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

13) обеспечивает защиту прав потребителей в сфере электроэнергетики;

14) проводит проверки деятельности субъектов энергетики и потребителей в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Глава 3. Управление и координация электроэнергетической системой, производство, передача, распределение и поставка электроэнергии

Статья 8. Координация деятельности в электроэнергетической системе

1. Субъекты электроэнергетики функционируют в единой системе. Производители (в случае, если генерирующая организация и Единый оператор не выступают в одном лице), Единый оператор и поставщики (в случае, если поставщик и Единый оператор не выступают в одном лице) сотрудничают на основе принципов регулируемой рыночной экономики и единого оперативно-технологического управления электроэнергетической системы. Единый оператор и поставщики могут выступать в одном лице в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

2. Оперативно-технологическое управление электроэнергетической системой осуществляется Единым оператором.

3. Правоотношения между участниками рынка электроэнергии устанавливаются на основе договоров в соответствии с условиями, предусмотренными в лицензии, в нормативных правовых и иных актах Уполномоченного органа в сфере электроэнергетики.

Статья 9. Правила рынка электроэнергии

1. Правоотношения между производителями (в случае, если генерирующая организация и Единый оператор не выступают в одном лице), Единым оператором, поставщиками (в случае, если поставщик и Единый оператор не выступают в одном лице) и потребителями электроэнергии устанавливаются на основе договоров, заключенных в соответствии с настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами, а также правилами рынка электроэнергии.

2. Основными принципами правил рынка электроэнергии являются:

1) установление правоотношений между участниками (за исключением отношений, связанных с реализацией электроэнергии за пределы Республики Абхазия) рынка электроэнергии для обеспечения стабильного, надежного и безопасного функционирования электроэнергетической системы;

2) обеспечение соответствующей операционной безопасности электроэнергетической системы, в том числе посредством балансирования потребления энергии, а также путем создания оптимальных условий для осуществления управления перегрузок в электросетях Единым оператором;

3) организация системы учета энергии путем точного измерения потоков электрической энергии, входящих в передающие и распределительные сети, и соответственно распределение общего объема энергии потребителям согласно договорам (за исключением случаев, когда Единый оператор и поставщик выступают в одном лице) на закупку электроэнергии;

4) обеспечение регулярного, недискриминационного доступа к электрической сети всем производителям, Единому оператору, поставщикам (если они действуют отдельно от Единого оператора) и потребителям.

В то же время Единый оператор предоставляет поставщикам и производителям доступ ко всему измерительному оборудованию, которое регистрирует объемы электроэнергии на входе и выходе передающей и входе и выходе распределительной электросети в целях снятия показаний;

5) обеспечение предоставления системных услуг и балансирующей электроэнергии на основе объективных, прозрачных и недискриминационных критериев;

6) предоставление Единым оператором точной информации всем участникам рынка.

Статья 10. Единый оператор

1. Единый оператор осуществляет:

1) производство электроэнергии в соответствии со статьей 14 настоящего Закона;

2) закупку электроэнергии у производителей (в случаях, если генерирующая организация и Единый оператор не выступают в одном лице);

3) эксплуатацию передающих и распределительных сетей;

4) оперативно-технологическое управление электроэнергетической системой Республики Абхазия;

5) импорт электроэнергии в Республику Абхазия и экспорт электроэнергии за пределы Республики Абхазия.

2. Единый оператор обязан:

1) осуществлять единое оперативно-технологическое управление электроэнергетической системой в соответствии с требованиями настоящего Закона и другими нормативными правовыми актами;

2) эксплуатировать, обслуживать, модернизировать, восстанавливать, расширять передающие и распределительные сети и предоставлять услуги по передаче и распределению электроэнергии в соответствии с требованиями настоящего Закона, условиями договоров, условиями, предусмотренными в технических нормах;

3) способствовать обеспечению надежности и безопасности электроэнергетического снабжения;

4) отвечать на любой запрос услуг, включая заявку на выдачу разрешения на подключение в 15-дневный срок;

5) предоставлять необходимую информацию всем субъектам электроэнергетической системы;

6) способствовать обеспечению совместной работы электроэнергетической системы Республики Абхазия с системами иностранных государств;

7) ежегодно представлять в Уполномоченный орган в сфере электроэнергетики долгосрочное и краткосрочное прогнозирование объема производства и потребления электроэнергии;

8) содержать передающие и распределительные сети в условиях безопасности, надежности и эффективности;

9) не допускать дискриминации между категориями пользователей и пользователями системы;

10) поставлять субъектам системы достаточную информацию для обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации электросетей;

11) предоставлять достаточную информацию, необходимую пользователям системы, для эффективного доступа к передающим и распределительным сетям;

12) соблюдать правила устройства электроустановок, нормативные акты, технические стандарты, нормативно-техническую документацию в области охраны окружающей среды, установленные законодательством Республики Абхазия.

3. Единый оператор является унитарным предприятием. Имущество Единого оператора является государственной собственностью и не подлежит приватизации.

4. Единый оператор должен быть юридически независимым от любого предприятия, осуществляющего деятельность по поставке, и не может заниматься поставками электроэнергии.

Ограничения, предусмотренные настоящей частью, не применяются в следующих случаях:

1) при отсутствии предприятий, правомочных осуществлять поставку электроэнергии, либо приостановлении действия соответствующей лицензии;

2) при взаимодействии с электроэнергетическими системами иностранных государств по вопросам экспорта и (или) импорта электроэнергии;

3) когда поставка электроэнергии осуществляется посредством воздушной либо кабельной линии 6-10 кВт, соединяющей первичное распределительное устройство со вторичным распределительным устройством или с несколькими вторичными распределительными устройствами потребителя.

В указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части случаях поставщиком выступает Единый оператор.

5. Единый оператор независим в принятии решений.

Руководство и сотрудники Единого оператора не вправе состоять в штатах вертикально или горизонтально интегрированных предприятий, ответственных прямо или косвенно за управление деятельностью по поставкам электроэнергии, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

6. Единый оператор не имеет права на передачу электроэнергии, поставленной согласно заключенным договорам, от одного поставщика к другому без предварительного согласия обоих поставщиков.

7. В случае возникновения угрозы энергетической системы Республики Абхазия Единый оператор вправе вводить ограничения на приём электроэнергии в электроэнергетическую систему Республики Абхазия по согласованию с Уполномоченным органом в сфере электроэнергетики.

8. Единый оператор осуществляет взаимодействие с электроэнергетическими системами иностранных государств по вопросам экспорта и (или) импорта электроэнергии и принимает решения в указанной сфере по согласованию с Уполномоченным органом в сфере электроэнергетики.

Статья 11. Передающие сети

1. Передающие сети в Республике Абхазия, существующие (в том числе нефункционирующие) на дату принятия настоящего Закона, а также вновь создаваемые передающие сети являются исключительно государственной собственностью и не подлежат приватизации.

2. Технические требования для субъектов электроэнергетики, предназначенные для обеспечения передачи электроэнергии, надежного и эффективного функционирования электроэнергетической системы, устанавливаются техническими нормами для передающих сетей, разработанными и утвержденными Уполномоченным органом в сфере электроэнергетики.

3. Основными целями технических норм для передающих сетей являются:

1) определение свода правил для обеспечения доступа генерирующих организаций к передающим сетям;

2) определение свода правил для управления передающими сетями;

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия