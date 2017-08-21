АНСАМБЛЬ «РОССИЯ» ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

25 августа, в 17:00, в Доме культуры им. Р.Цвижба в г.Очамчыре и 26 августа, в 18:00, в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба пройдут праздничные концерты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, посвященные Дню международного признания независимости Республики Абхазия.

Ансамбль «Россия» впервые выступит в Абхазии в рамках культурного сезона «Россия – Абхазия 2017». Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной – один из самых ярких коллективов, пропагандирующих русскую песню и профессиональное искусство игры на русских народных инструментах не только в России, но и во всем мире. Идейным вдохновителем ансамбля «Россия», созданного по решению Совета Министров СССР в 1977 году, является великая русская певица, народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина.

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: политикаАвтор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия