СУХУМ СТАЛ ЧЛЕНОМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГОРОДА И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ»

Заместитель главы Администрации города Сухума Леон Кварчия сообщил: «Эта организация имеет 7 региональных отделений по всему миру. Мы вошли в евразийское региональное отделение, которое возглавляет мэр Казани Ильсур Метшин. О существовании данной организации нам стало известно в 2016 году во время визита делегации Сухума в Уфу на заседание правления международной Ассоциации столиц и крупных городов. Эта организация – очень представительная площадка для интеграции нашей республики в мировое сообщество. Участие в ней даст возможность нашей столице получить доступ к международному опыту в сфере предоставления коммунальных услуг, городского транспорта, градостроительства, экологии и безопасности, а также презентовать мировому сообществу свой экономический и социокультурный потенциал».

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс