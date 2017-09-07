ВСПОМИНАЯ МИНУВШЕЕ, МЕЧТАЛИ О БУДУЩЕМ

И дорога, ведущая в город, отмечающий свой 75-й год рождения, тоже оказалась праздничной – гладкая, комфортная, чистая, обрамленная рядами зеленых деревьев. Правда, яркая зелень кое-где разбавлялась первым золотом и листопадом – осень в горы приходит раньше. А вот и давний знакомый – много лет с высокого пьедестала на своем бессменном посту каждого въезжающего в город встречает шахтер. Горняцкое обмундирование на скульптуре сегодня блестит как новое – юбилей, да еще и совпавший с профессиональным праздником – Днем шахтера. И шахтер-юбиляр молча, но от всей души приветствует каждого гостя.

– С юбилеем! С праздником! Мирного труда тебе и процветания, Ткуарчал! – говорит своему городу-юбиляру страна.

75 лет по меркам абхазского долгожительства всего лишь возраст взросления. Но сколько достижений сумел вписать Ткуарчал за это время в свою историю. (Не каждому юбиляру удается, а он сделал!) Да и дорога взросления у него была особой, про которую не скажешь: «как у всех».

…20-е годы прошлого ХХ века. Проложен путь к высоким горам на востоке Абхазии. Там – богатые запасы каменного угля. Молодая тогда Советская страна начинает их разработку. В Абхазию приезжают геологи, специалисты шахтерского дела. Ведутся изыскательские работы, добывается первый уголь. Становятся широко известными названия поселков тех мест: Квезань, Акармара, Джантуха, Поляна…Это были истоки и первые шаги нынешнего Ткуарчала.

…1941-й год. Великая Отечественная война. Корабли Черноморского флота нуждаются в топливе. Ткуарчалское угольное месторождение здесь, рядом, и абхазский уголь работает на Победу Советской страны в войне с немецким фашизмом. В 1942 году Ткуарчалу присваивают звание города, он становится главным индустриальным центром Абхазии. Но это было не так просто. Это потребовало новых планов, новых сил. Это было испытание трудом и ответственностью. Выдержали.

Мирные годы – это годы развития промышленности, образования, здравоохранения, всех необходимых социальных условий. Жизнь кипит. Рождаются и растут дети, учится молодежь. Во всеобщем уважении династии шахтеров, энергетиков, шахтостроителей, обогатителей – всех, кто своим трудом прославлял город горняков. Обо всех новостях, о жизни и проблемах пишет газета «Ткварчельский горняк».

…1992 год, 14 августа. Установившаяся, привычная жизнь в одночасье ломается – Грузия обрушивает на Абхазию войну. Но Ткуарчалу, как это уже становится традицией в истории, и на этот раз выпадает особая судьба.

413 дней жесточайшей блокады. Бомбежки, обстрелы, голод, холод, гибель людей, бегущих от блокадных ужасов, в подло сбитом мирном вертолете. Беспримерное мужество, смелость, любовь к родной земле, не показная, а ценою в жизнь. Раненые и убитые, слезы и горе. Но не потеряли себя. Выдержали снова. Страна высоко оценила героизм и патриотизм ткуарчалцев – городу присвоено высокое звание – город-герой.

Сегодня Ткуарчал восстанавливается. Это ему непросто: замерли шахты, не работают ЦОФ, ГРЭС, ЦЭММ, другие предприятия. Но то, что зовется «ткуарчалской закваской» (так жители города-героя говорят о себе) работает и сегодня. Люди делают все возможное для восстановления своего города, всё понимают, надеются и верят – впереди у них счастливые дни.

С этой верой они встретили и свои праздники: 75-летний юбилей города и День шахтера.

Энтузиазма, торжественности, доброго настроения у празднично одетых горожан, заполнивших центральные улицы города, было столько, что всем этим заряжались многочисленные гости, приехавшие на это юбилейное торжество из всех городов и районов Абхазии.

Среди гостей Президент страны Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента Валерий Кварчиа, Премьер-министр Беслан Барциц, министры, депутаты, руководители городов и районов, различных ведомств.

Участники торжества возложили цветы к памятнику Владиславу Ардзинба и мемориалу на Аллее героев; познакомились с экспонатами Музея Боевой Славы, рассказывающими о беспримерном воинском мужестве, героизме блокадных ткуарчалцев.

А городской Дворец культуры, празднично украшенный, позвал всех на юбилейное торжественное собрание. О временах минувших и больших планах на будущее рассказывает глава Администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия. Большие заслуги города горняков и в мирное время, и в Отечественную войну народа Абхазии отметил Президент Рауль Хаджимба, пожелавший его жителям процветания и благополучия. Внимательно слушают собравшиеся Спикера Парламента Валерия Кварчиа, бывшего главу Ткуарчалской Администрации Александра Ченгелия, бывшего первого секретаря горкома Компартии Владимира Авидзба, ветерана труда Нури Агрба, руководителя отделения русской общины Валентину Давыдову, представителя городской молодежи, других. Во всех выступлениях – оптимизм. Мечты о возрождении былой славы Ткуарчала обязательно сбудутся.

Оглашаются указы Президента РА о выделении одного миллиона рублей на благоустройство города и о присуждении ряду тружеников Ткуарчала почетных званий и высоких правительственных наград.

Ребятишки, занимающиеся в разных кружках при Дворце культуры, подарили большую концертную программу, заслужившую громкие аплодисменты участников торжественного собрания.

Все гости Ткуарчала были приглашены на праздничный ужин и на большой концерт.

А вечером над городом-героем, городом-юбиляром взвились россыпи салютных огней.

Праздник – в честь минувших дней. Праздник – с верой в будущее.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Сухум – Ткуарчал

Номер: 93Выпуск: 3554Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА