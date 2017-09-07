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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА-ГЕРОЯ 07.09.2017

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА-ГЕРОЯ

ТКУАРЧАЛУ – 75!

Президент принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба и к памятникам павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на Аллее Героев.


Номер:  93
Выпуск:  3554
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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