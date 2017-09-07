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07.09.2017
Номер: 93
Выпуск: 3554
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА-ГЕРОЯ
ТКУАРЧАЛУ – 75!
Президент принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Первому Президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба и к памятникам павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на Аллее Героев.
Номер: 93
Выпуск: 3554
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА