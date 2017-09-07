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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с представителями судебной власти. В ней приняли участие председатель Верховного суда Зураб Агумава, председатель Арбитражного суда Фатима Квициния, судьи Верховного и Военного судов, председатели районных и городских судов.

Президент подчеркнул, что решения, принимаемые органами судебной власти, должны соответствовать интересам государства.

«То положение дел, которое складывается в органах судебной власти, вызывает определенное возмущение. Решения, которые принимаются от имени государства, не выражают его интересов. Закон существует не только для простых людей, закон должен исполняться не только отдельно взятыми чиновниками, но и судьи не освобождены от него. Вы – часть государства, и точно так же несете ответственность за все, что происходит. Все вопросы, которые решаются, должны быть в интересах государства, а не отдельных личностей. Ни один судья не понес ответственности за три года, хотя были вынесены решения, шедшие вразрез с интересами государства.

Здание одной из сухумских школ ранее отдали в аренду, и его стали использовать не по назначению. Когда государство начало расторгать договор, арендатор отправился в суд, чтобы сохранить объект за собой, и суд встал на его сторону.

Сегодня проиграно очередное дело – по вопросу детского сада в Пицунде. Часть земельного участка детского сада передали в аренду коммерческой структуре. Кто дал право передавать в аренду школьные помещения, детские сады?», – спросил Рауль Хаджимба.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента, член Квалификационной коллегии судей Дмитрий Шамба сообщил, что за последние годы не было ни одного представления для привлечения к дисциплинарной ответственности от председателей судов в отношении судей, решения которых отменялись Верховным судом.

Глава государства поставил задачу Администрации Президента подготовить законопроект о внесении изменений в судебное законодательство.

Пресс-секретарь Президента РА

Номер: 93Выпуск: 3554Рубрика: политикаАвтор: Пресс-секретарь Президента РА