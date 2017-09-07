НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

В Казани состоялась встреча министров экономики Абхазии и Татарстана Адгура Ардзинба и Артема Здунова.

А.Ардзинба отметил, что Татарстан является одним из самых прогрессивно развивающихся регионов по многим направлениям и уже третий год занимает первое место среди регионов России по уровню инвестиционного климата.

А.Здунов поблагодарил абхазского коллегу за визит и отметил, что они готовы развивать отношения с Абхазией по широкому спектру экономических вопросов, уделять особое внимание инновационной составляющей, вопросам «цифровой экономики».

После завершения встречи главы экономических ведомств встретились с участниками Правительственной программы Абхазии.

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Заместитель главы Администрации города Сухума Леон Кварчия обсудил с представителями Госкомитета по экологии и охране природы РА, Академии наук Абхазии, МУП «Зеленое хозяйство» и Коммунального управления столицы вопрос создания комиссии по озеленению города. Он отметил, что после каждой стихии столице наносится большой ущерб. Приходится в среднем срезать от 20 до 30 деревьев. На этот раз пришлось вырубить свыше 70 деревьев. Климат меняется, зеленые насаждения не выдерживают таких нагрузок. И если будет сохраняться такая тенденция, то лет через 5 зеленые насаждения города очень сильно поредеют или их не останется совсем.

Необходимо разработать перспективный план озеленения города с учетом всех требований, в том числе ландшафтного дизайна и схемы застроек. Поэтому в ближайшее время будет создана комиссия по озеленению нашей столицы, которая должна помочь разработать план озеленения города на 10 лет вперед.

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РУП «Черноморэнерго» ведет регулярные работы по улучшению системы энергоснабжения.

Реконструкция и капитальный ремонт распределительных линий 0,4, 0,6 и 10 кВт практически во всех районах выполняются с целью улучшения качества потребляемой электроэнергии, снижения технических потерь в линиях и без-аварийной работы распределительных сетей энергосетевого комплекса.

Номер: 93Выпуск: 3554Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс