НАГРАЖДЕНИЯ

За вклад в развитие национального искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия»:

Напшевой Аминат Рамазановне, народной артистке Карачаево-Черкесской Республики;

Эсмурзиеву Алаудину Алихановичу, народному артисту Республики Ингушетия.

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За вклад в развитие национального эстрадного искусства и популяризацию культуры народов Кавказа присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» Куйсоковой Симе Хазретовне, солистке Государственной филармонии Республики Адыгея.

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За многолетний и плодотворный труд, значительный вклад в развитие Ткуарчалского района Республики Абхазия наградить Черкезия Леонида Несторовича орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

За многолетний и плодотворный труд, высокий профессионализм наградить Полтаракова Виктора Павловича орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

За многолетний и плодотворный труд, высокий профессионализм наградить орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени Джинджолия Анатолия Ивановича, директора шахтоуправления «Ткуарчалское».

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За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» Пачулия Нателе Ивановне, бывшему директору средней школы № 2 г. Ткуарчал.

Президент РА подписал соответствующие указы.

Номер: 93Выпуск: 3554Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА