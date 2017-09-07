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07.09.2017
Номер: 93
Выпуск: 3554
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА
Назначить руководителем Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Сангулия Давида Руслановича.
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24 августа Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ «О председателе Государственного таможенного комитета Республики Абхазия».
В Указе, в частности, говорится:
«1. Освободить Кобахия Даура Юрьевича от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия на основании личного заявления.
2. Назначить председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Лушба Адгура Нурбеевича.
3. Включить председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Лушба А.Н. в состав Кабинета Министров Республики Абхазия».
Номер: 93
Выпуск: 3554
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА