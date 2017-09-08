ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ ЗАБЫЛИ

Письмо в редакцию

Лето было очень жарким, поэтому на море я ходил очень рано – в пять-шесть утра. И вот какие картинки я видел в это время. На пляже, напротив Сухумского плавательного бассейна, спят 20 – 30 бродячих собак. Появляются первые отдыхающие, которые хотят окунуться в море в ранний час. Но тут начинает лаять одна собака, потом другая и уже целая стая направляется в сторону идущих людей. Отдыхающие, а это молодые девушки, пытаются отогнать собак, но они от этого лают еще громче и пытаются подойти к отдыхающим ближе. Местные жители, увидев это, помогли отогнать свору агрессивных животных.

В районе городского парка бродячие собаки напали и на меня. Пришлось взять палку и ею отбиваться.

По нашим улицам ходят пенсионеры, пожилые граждане, молодые родители со своими малышами. При встрече со стаей бездомных собак не каждый человек может отразить нападение этих животных. В советские времена таких фактов не было, так как бродячих собак отлавливали.

После войны тоже принимались какие-то меры, но потом они стали носить нерегулярный характер. Сегодня, когда стаи сбиваются по 20 – 30 собак, можно сделать вывод, что об этой проблеме забыли. Получается, горожане чувствуют себя некомфортно, а бродячие собаки живут вольготно.

Городским властям необходимо применять меры для решения этой проблемы.

Григорий ПОГОСЯН, старожил г.Сухума

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: обществоАвтор: Григорий ПОГОСЯН, старожил г.Сухума