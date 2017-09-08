ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ

В редакцию нашей газеты позвонили читатели и поблагодарили за статью «Носитель идеологии чистоты», автором которой является председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба.

Читатели отметили, что автор рассказал об эпизодах жизни Великого Мастера, о котором, казалось бы, известно всё. Якубу Лакоба удалось простым языком рассказать о неразрывной связи Фазиля Искандера с Абхазией, а также показать глубину и неисчерпаемый источник вдохновения, каким являлась для Мастера божественная земля Апсны.

Надо отметить, что редакция газеты один раз в две недели проводит «летучки», на которых обсуждаются ранее напечатанные материалы. Профессионалы в своем деле, журналисты пришли к выводу, что лучшей публикацией за прошедшие 12 дней стала статья Якуба Лакоба.

Когда мнение читателей и журналистов совпадает, это означает двойной успех опубликованного материала.

Мы поздравляем друга редакции Якуба Лакоба и желаем ему дальнейших творческих успехов.

Хочется добавить, что Я. Лакоба – один из авторов-читателей, который помогает распространять нашу газету в г. Сухуме и в районах республики. Для этого он заказывает дополнительный тираж и выкупает его по возможности.

Ю. КУРАСКУА

Номер: 95Выпуск: 3555Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА