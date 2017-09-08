Жевательная резинка

Это интересно

Самая старая жевательная резинка была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки для очищения полости рта жевали смолу дерева мастика, индейцы майя использовали застывший сок дерева саподилла, называя эту смесь «чикле». Идея продавать жвачку впервые появилась в середине XIX века – в 1848 году американский лавочник Джон Куртис и его брат стали расфасовывать кусочки смолы в бумажные обертки. Первый патент на жевательную резинку получил зубной врач Уильям Финли Семпл, он предлагал изготавливать ее не из смолы, а из каучука с добавлением мела, древесного угля и ароматизаторов. Дантист был уверен, что продукт полезен для зубов, а жевать его можно месяцами, так как каучук очень прочен. Наладить продажу своего ноу-хау Семплу не удалось, зато это получилось у нью-йоркского изобретателя Томаса Адамса, который добавил в каучуковую жвачку лакричный ароматизатор и выставил товар в местных торговых лавках. Он имел большой успех, жвачка «Блэк Джек» с этим вкусом выпускалась до 70-х годов XX века.

В 1891-м торговец мылом Уильям Ригли обратил внимание на то, что его покупатели приходят в магазин ради двух пластинок жевательной резинки, выдававшихся бесплатно к каждому купленному мылу. Уже в следующем году он наладил выпуск жвачки Wrigley’s Spearmint, а через год – Wrigley’s Juicy Fruit. Эти резинки являются лидерами рынка до сих пор. В 1928 году химик Уолтер Димер придумал жевательную резинку Bubble Gum, из которой можно было надувать пузыри. Во время Второй мировой войны жвачка входила в рацион американских солдат, поэтому о ней узнали по всему миру. Советская жевательная резинка появилась в 70-х годах, но уступала импортной, так как быстро теряла вкус и плохо надувалась.

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы