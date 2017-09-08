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ИСТОРИЯ АПСИЛОВ ВОССОЗДАНА ПО ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ
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Вышла в свет книга «История и культура апсилов (II в. до н. э. – вторая половина VIII в. н.э.)». Ее автор – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА Валентин Александрович Нюшков.
Это первое монографическое комплексное исследование по апсилам, в основе которого – кандидатская диссертация автора, которую он защитил в 2012 году в АбИГИ. Историю, культуру, международные связи апсилов в период от II в. до н. э. до второй половины VIII в. н. э. автор воссоздает по дошедшим до нас письменным и вещественным источникам, а также по обширной историографии.
Апсильский компонент наряду с абасгами, санигами, мисимианами является одной из основных составляющих предков абхазского народа.
В. Нюшков рассматривает уровень, степень и перспективы изучения истории и культуры апсилов на основе источниковедческого и историографического анализов. Им выявлены и интерпретированы сведения, характеризующие влияние военнополитических институтов на процесс становления общественного строя у апсилов на фоне этнополитической, культурной, социальноэкономической и религиозной их собственной истории и в сравнении с близкими им мисимианами в период римского и византийского влияния.
Книга представляет интерес для студентов, преподавателей, школьников старших классов, впрочем, она может стать спутником каждого, кто интересуется позднеантичным и ранневизантийским периодом истории Абхазии и материальной культурой тех времен.
Юлия СОЛОВЬЕВА
Номер: 94
Выпуск: 3555
Рубрика: общество
Автор: Юлия СОЛОВЬЕВА