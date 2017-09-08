ОПУСТЕЛА БЕЗ ВАС ЗЕМЛЯ

Мы все еще очень долго не сможем даже осмыслить те огромные потери, которые понесли Беслан, многие семьи. Настолько они велики, настолько они тяжелы. Осиротели буквально все. И те, в чьи дома беда зашла полноправной хозяйкой, и те, кого судьба пожалела.

Сколько лет живу в многоквартирном доме на ул. Октябрьской, 36, столько считала, что мне неслыханно повезло с соседями. Еще бы! Этажом выше жила моя старшая подруга Роза Тимофеевна Черджиева. Этажом ниже — моя младшая подруга Серафима Гаппоевна Хадикова-Богазова. Ума не приложу, что нас объединяло. Ведь мы разнились по возрасту, по складу характера.

Всегда спокойная, рассудительная, сдержанная в проявлениях эмоций, Роза Тимофеевна обладала редким даром: она умела слушать. Для жителей всего дома, а тем более для нас, ее приятельниц и ближайших соседок, она являлась образцом женской мудрости. В общении с нами, конечно, сказывался и ее богатый педагогический опыт. Ведь Роза Тимофеевна — заслуженный учитель школы РСФСР. Все ее положительные качества помогли ей состояться как профессионалу, жене, матери. Она была уважаема в коллективе 1-й школы, где проработала долгие десятилетия. Она в мире и согласии, во взаимном уважении прожила с мужем Умарбеком Черджиевым. Она вырастила красивых и умных дочерей Езу и Галу. А Серафима Гаппоевна Хадикова-Богазова была ей полной противоположностью по складу характера. По имени-отчеству я назвала ее ради публикации. Вплоть до своих сорока семи лет она оставалась для нас просто Симой. Неугомонная хохотунья, зачинательница всех дел. И сплясать, и спеть — в этом ей не было равных. Как будто так и не вышла она из комсомольского возраста. Так же горела энтузиазмом, как в школьные годы, когда заправляла комитетом комсомола родной 2-й школы. Она не знала устали, особенно если надо было кому-то помочь.

Сима так же, как и Роза Тимофеевна, была счастлива в семье. Вместе с мужем Борисом растила двух прекрасных дочерей: Залину и Фатиму. Первого сентября Залина пошла в выпускной одиннадцатый класс, а Фатима (все ее называли не иначе как Фантик) – в 9 класс.

Когда начался захват школы, Залине удалось убежать со двора с торжественной линейки. Мы, соседи, очень беспокоились за всех, кто из нашего дома оказался в руках террористов. Но, конечно, мы не могли представить, что детей и взрослых мучают там жаждой и голодом. Тем более не предполагали о такой кровавой развязке. Беспокоились за здоровье Розы Тимофеевны, ведь женщине, страдающей сердечным недугом, нелегко в условиях заточения. А о Симе и Фантике думалось: они молодые, энергичные, выкрутятся из любых жизненных ситуаций. Увы, не выжили мои подруги Роза и Сима, не смогла убежать от пуль и осколков быстрая, как ветер, Фантик. Как и другие наши дорогие соседи, ушли они от нас. Все они оставили добрую память о себе и пустоту, которую уже ничем не заполнишь. Больно сознавать, что случилось непоправимое, что никогда не увидим мы дорогих для себя людей.

Залина Богазова этим летом окончила школу, и, надеюсь, сбудется ее заветная мечта поступить на факультет журналистики. Верю, что судьба не обидит хоть на этот раз нашу дорогую Залину.

Изета МАМУКАЕВА

P.S. В 2010 году Залина Богазова окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, на сегодняшний день живет в Москве и работает в пресс-службе компании «Яндекс».

Номер: 94Выпуск: 3555Рубрика: обществоАвтор: Изета МАМУКАЕВА